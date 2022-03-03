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Санкции работают: в России уже невозможно купить запчасти для авто

Несмотря на то, что с момента введения санкций против России прошло всего несколько дней, автомобильная отрасль уже почувствовала серьезный удар со стороны запада.
 |  Автор: Максим Назарук
Санкции работают: в России уже невозможно купить запчасти для авто
Остатки автозапчастей распродают по завышенным ценам / depositphotos

Ситуация на автомобильном рынке России сейчас попросту катастрофическая, причем речь идет как о поставках новых автомобилей, так и о запчастях к авто. Так, подавляющее большинство иностранных производителей прекратило поставки запчастей, поэтому те остатки, которые сейчас есть на складах - настоящий дефицит. 

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Соответствующей информацией поделились в Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК). Среди официальных причин, российская организация называет неопределенность на рынке и падение курса рубля, но все прекрасно понимают, что главной причиной кризиса на российском рынке запчастей является нападение России на Украину.

По оценкам экспертов авторынка, сейчас запчастей хватит примерно на 1-2 недели, после чего наступит серьезный дефицит и резкий скачок цен. Уже в этом месяце в России могут начаться проблемы с тем, чтобы купить элементарные масла и фильтра для автомобиля.

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Те запчасти, которые сейчас еще остались на складах купить можно, но вот цена на них, как правило, завышено в 1,5 - 2 раза. Избежать дефицита не удастся, так как в России не налажено локализованное производство даже элементарных расходников для автомобилей, не говоря уже о более серьезных запчастях. 

По факту, через пару недель единственные запчасти, которые можно будет купить в РФ - детали для АвтоВАЗа и чиновникам придется действительно пересесть на детища отечественного автопрома, а не просто разбрасываться красивыми лозунгами.

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