- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2022
Российские офицеры нарочно приказывали расстреливать колонны гражданских
Недавно суд в Киевской области выдал специальное разрешение на расследование в отношении замкомандира роты одной из воинской частей РФ. Так, известно, что именно этот военнослужащий отдавал приказы расстреливать колонны мирных граждан, которые пытались выехать с оккупированной территории.
Соответствующей информацией поделились в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Читайте также: Солдат ВСУ подбил российский беспилотник из автомата - фото
По имеющейся информации гражданин РФ выполняя преступные приказы военного руководства принимал участие в вооруженной агрессии на территории населенного пункта Лукьяновка Броварского района Киевской области.
“В течение марта в оккупированном селе исполняя приказы подозреваемого лейтенанта военнослужащие вооруженных сил РФ проникали в дома мирных жителей и грабили их. Повреждали и разрушали частные дома и хозяйственные постройки, танком переехали легковой автомобиль", — сказано в сообщении.
Согласно имеющейся информации, подозреваемый отдавал приказы на уничтожение гражданских авто, которые выезжают на дороги населенного пункта.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- В Хмельницкой области троллейбус протаранил забор - есть погибшие
- Голландцы передали ВСУ бронемашины YPR-765 - фото
- Предприимчивые украинцы продают бензин по 125 грн/литр - подробности