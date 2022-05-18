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Российские офицеры нарочно приказывали расстреливать колонны гражданских

Сейчас Украина активно занимается расследованием преступлений российских военных на деоккупированных территориях.
 |  Автор: Максим Назарук
Российские офицеры нарочно приказывали расстреливать колонны гражданских
На оккупированных территориях оккупанты разрушали все, что видели / EPA/UPG

Недавно суд в Киевской области выдал специальное разрешение на расследование в отношении замкомандира роты одной из воинской частей РФ. Так, известно, что именно этот военнослужащий отдавал приказы расстреливать колонны мирных граждан, которые пытались выехать с оккупированной территории.

Соответствующей информацией поделились в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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По имеющейся информации гражданин РФ выполняя преступные приказы военного руководства принимал участие в вооруженной агрессии на территории населенного пункта Лукьяновка Броварского района Киевской области.

“В течение марта в оккупированном селе исполняя приказы подозреваемого лейтенанта военнослужащие вооруженных сил РФ проникали в дома мирных жителей и грабили их. Повреждали и разрушали частные дома и хозяйственные постройки, танком переехали легковой автомобиль", — сказано в сообщении.

Согласно имеющейся информации, подозреваемый отдавал приказы на уничтожение гражданских авто, которые выезжают на дороги населенного пункта.

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