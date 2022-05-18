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Названы самые ненадежные авто 2021 года по версии немцев - рейтинг
Немецкая ассоциация водителей ADAC ежегодно рапортует о том, как часто их автомобили выезжали на вызовы о технической помощи членов клуба. При этом в компании ведут статистику автомобилей, к которым им приходится выезжать.
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Согласно свежим данным, ADAC за 2021 год выезжали на помощь водителям около 3,5 миллиона раз. При этом, некоторым маркам и моделям автомобилей техпомощь требовалась значительно чаще остальных.
Если говорить о причинах вызова техпомощи, то они распределились в следующем процентном соотношении:
- Проблемы с аккумулятором (46%)
- Проблемы с двигателем и его электроникой (15,5%)
- Проблемы с ходовой, рулевым управлением и проблемы с кузовом (14,8%)
- Проблемы с генератором, стартером и проводкой (10,3%)
Подводя итоги по поломкам автомобилей, в ADAC пришли к выводу, что в следующих классах самыми проблемными авто являются:
Класс А
- smart forfour (2015 р.в.): 30,2
- smart fortwo (2016 р.в.): 26,3
- Skoda Citigo (2012 р.в.): 24,5
Клас B
- Renault Clio (2015 р.в.): 34,6
- Hyundai i20 (2014 р.в.): 34,4
- Peugeot 207 (2012 р.в.): 30,2
Клас С
- Peugeot 308 (2012 р.в.): 33,1
- Ford C-Max (2012 р.в.): 32,8
- Kia Ceed (2012 р.в.): 31,0
Клас D
- Ford S-Max (2016 р.в.): 38,1
- Volkswagen Sharan (2013 р.в.): 37,0
- Opel Insignia (2016 р.в.): 36,0
Клас Е
- Mercedes-Benz E-класу (2012 р.в.): 23,7
- Skoda Superb (2012 р.в.): 23,7
- Volkswagen Touareg (2012 р.в.): 19,6
Фургоны
- Opel Vivaro (2015 р.в.): 19,8
- Volkswagen Transporter (2012 р.в.): 19,4
- Mercedes-Benz Vito / Viano (2012 р.в.): 18,3
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