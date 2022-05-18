Названы самые ненадежные авто 2021 года по версии немцев - рейтинг

В условиях военного положения, надежность автомобиля становиться для владельцев чуть ли не одним из основных критериев выбора авто.

Немецкая ассоциация водителей ADAC ежегодно рапортует о том, как часто их автомобили выезжали на вызовы о технической помощи членов клуба. При этом в компании ведут статистику автомобилей, к которым им приходится выезжать.

Читайте также: Эксперты назвали самые надежные малолитражки: рейтинг

Согласно свежим данным, ADAC за 2021 год выезжали на помощь водителям около 3,5 миллиона раз. При этом, некоторым маркам и моделям автомобилей техпомощь требовалась значительно чаще остальных.

Если говорить о причинах вызова техпомощи, то они распределились в следующем процентном соотношении:

Проблемы с аккумулятором (46%)

Проблемы с двигателем и его электроникой (15,5%)

Проблемы с ходовой, рулевым управлением и проблемы с кузовом (14,8%)

Проблемы с генератором, стартером и проводкой (10,3%)

Подводя итоги по поломкам автомобилей, в ADAC пришли к выводу, что в следующих классах самыми проблемными авто являются:

Класс А

smart forfour (2015 р.в.): 30,2

smart fortwo (2016 р.в.): 26,3

Skoda Citigo (2012 р.в.): 24,5

Клас B

Renault Clio (2015 р.в.): 34,6

Hyundai i20 (2014 р.в.): 34,4

Peugeot 207 (2012 р.в.): 30,2

Клас С

Peugeot 308 (2012 р.в.): 33,1

Ford C-Max (2012 р.в.): 32,8

Kia Ceed (2012 р.в.): 31,0

Клас D

Ford S-Max (2016 р.в.): 38,1

Volkswagen Sharan (2013 р.в.): 37,0

Opel Insignia (2016 р.в.): 36,0

Клас Е

Mercedes-Benz E-класу (2012 р.в.): 23,7

Skoda Superb (2012 р.в.): 23,7

Volkswagen Touareg (2012 р.в.): 19,6

Фургоны

Opel Vivaro (2015 р.в.): 19,8

Volkswagen Transporter (2012 р.в.): 19,4

Mercedes-Benz Vito / Viano (2012 р.в.): 18,3

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: