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Названы самые ненадежные авто 2021 года по версии немцев - рейтинг

В условиях военного положения, надежность автомобиля становиться для владельцев чуть ли не одним из основных критериев выбора авто.
 |  Автор: Максим Назарук
Названы самые ненадежные авто 2021 года по версии немцев - рейтинг
ADAC регулярно публикует рейтинг самых надежных и ненадежных автомобилей / EPA/UPG

Немецкая ассоциация водителей ADAC ежегодно рапортует о том, как часто их автомобили выезжали на вызовы о технической помощи членов клуба. При этом в компании ведут статистику автомобилей, к которым им приходится выезжать.

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Согласно свежим данным, ADAC за 2021 год выезжали на помощь водителям около 3,5 миллиона раз. При этом, некоторым маркам и моделям автомобилей техпомощь требовалась значительно чаще остальных.

Если говорить о причинах вызова техпомощи, то они распределились в следующем процентном соотношении:

  • Проблемы с аккумулятором (46%)
  • Проблемы с двигателем и его электроникой (15,5%)
  • Проблемы с ходовой, рулевым управлением и проблемы с кузовом (14,8%)
  • Проблемы с генератором, стартером и проводкой (10,3%)

Подводя итоги по поломкам автомобилей, в ADAC пришли к выводу, что в следующих классах самыми проблемными авто являются:

Класс А

  • smart forfour (2015 р.в.): 30,2
  • smart fortwo (2016 р.в.): 26,3
  • Skoda Citigo (2012 р.в.): 24,5

Клас B

  • Renault Clio (2015 р.в.): 34,6
  • Hyundai i20 (2014 р.в.): 34,4
  • Peugeot 207 (2012 р.в.): 30,2

Клас С

  • Peugeot 308 (2012 р.в.): 33,1
  • Ford C-Max (2012 р.в.): 32,8
  • Kia Ceed (2012 р.в.): 31,0

Клас D

  • Ford S-Max (2016 р.в.): 38,1
  • Volkswagen Sharan (2013 р.в.): 37,0
  • Opel Insignia (2016 р.в.): 36,0

Клас Е

  • Mercedes-Benz E-класу (2012 р.в.): 23,7
  • Skoda Superb (2012 р.в.): 23,7
  • Volkswagen Touareg (2012 р.в.): 19,6

Фургоны

  • Opel Vivaro (2015 р.в.): 19,8
  • Volkswagen Transporter (2012 р.в.): 19,4
  • Mercedes-Benz Vito / Viano (2012 р.в.): 18,3

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