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Эксперты назвали самые надежные малолитражки: рейтинг

Сегодня автомобили с небольшим потреблением топлива становятся все популярнее, особенно в больших городах.
 |  Автор: Максим Назарук
Эксперты назвали самые надежные малолитражки: рейтинг
Вторая генерация этого автомобиля, оказалась более, чем удачной / Wikipedia

Если до определенного момента автоиндустрия стремилась по-максимуму развивать объем и мощность двигателя, то с развитием городов и пробок, оказалось, что объем и количество лошадок под капотом практически не имеет значения, когда авто стоит в пробке.

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Таким образом, малолитражки стали идеальным решением для жителей мегаполисов, а также начинающих водителей, которым нужен небольшой по габаритам и экономичный автомобильчик, чтобы научиться ездить. 

В британском издании WhatCar? решили составить список самых надежных малолитражек за последнее десятилетие:

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  • Kia Rio 2017 - 94% надежности. Среди основных проблем, которые докучают владельцам - коробка передач, кондиционер и качество кузова.
  • Renault Clio 2013-2019 года - 94,3% надежности. Среди главных проблем владельцы отмечали скрипучие сидения и кондиционер.
  • Volkswagen Up 2012 - 94,8% надежности. Среди основных проблем - плохие тормоза и коррозия кузова. 
  • Ford Fiesta 2008-2017 - 95% надежности. Основные проблемы - кондиционер и плохие тормоза.
  • MINI Cooper 2014 - 96,9% надежности. Проблемы с коррозией кузова и аккумулятором.
  • Honda Jazz 2015-2020 годов - 98,1% надежности. Проблемы с качеством материала сиденей и с ходовой частью авто
  • Hyundai i20 2015-2020 годов - 99% надежности. Проблема с термостатом.
  • Suzuki Swift 2017 - 99,3% надежности. Проблема - недостаточная мощность вентилятора печки. 
  • Hyundai i10 2014-2020 годов - 99,6% надежности. Проблема с рулевой рейкой
  • Dacia Sandero 2013-2020 годов - 100% надежности. Проблем не обнаружено.

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