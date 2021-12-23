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Эксперты назвали самые надежные малолитражки: рейтинг
Если до определенного момента автоиндустрия стремилась по-максимуму развивать объем и мощность двигателя, то с развитием городов и пробок, оказалось, что объем и количество лошадок под капотом практически не имеет значения, когда авто стоит в пробке.
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Таким образом, малолитражки стали идеальным решением для жителей мегаполисов, а также начинающих водителей, которым нужен небольшой по габаритам и экономичный автомобильчик, чтобы научиться ездить.
В британском издании WhatCar? решили составить список самых надежных малолитражек за последнее десятилетие:
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- Kia Rio 2017 - 94% надежности. Среди основных проблем, которые докучают владельцам - коробка передач, кондиционер и качество кузова.
- Renault Clio 2013-2019 года - 94,3% надежности. Среди главных проблем владельцы отмечали скрипучие сидения и кондиционер.
- Volkswagen Up 2012 - 94,8% надежности. Среди основных проблем - плохие тормоза и коррозия кузова.
- Ford Fiesta 2008-2017 - 95% надежности. Основные проблемы - кондиционер и плохие тормоза.
- MINI Cooper 2014 - 96,9% надежности. Проблемы с коррозией кузова и аккумулятором.
- Honda Jazz 2015-2020 годов - 98,1% надежности. Проблемы с качеством материала сиденей и с ходовой частью авто
- Hyundai i20 2015-2020 годов - 99% надежности. Проблема с термостатом.
- Suzuki Swift 2017 - 99,3% надежности. Проблема - недостаточная мощность вентилятора печки.
- Hyundai i10 2014-2020 годов - 99,6% надежности. Проблема с рулевой рейкой
- Dacia Sandero 2013-2020 годов - 100% надежности. Проблем не обнаружено.
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