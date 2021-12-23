Эксперты назвали самые надежные малолитражки: рейтинг

Сегодня автомобили с небольшим потреблением топлива становятся все популярнее, особенно в больших городах.

Вторая генерация этого автомобиля, оказалась более, чем удачной / Wikipedia

Если до определенного момента автоиндустрия стремилась по-максимуму развивать объем и мощность двигателя, то с развитием городов и пробок, оказалось, что объем и количество лошадок под капотом практически не имеет значения, когда авто стоит в пробке.

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Таким образом, малолитражки стали идеальным решением для жителей мегаполисов, а также начинающих водителей, которым нужен небольшой по габаритам и экономичный автомобильчик, чтобы научиться ездить.

В британском издании WhatCar? решили составить список самых надежных малолитражек за последнее десятилетие:

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Kia Rio 2017 - 94% надежности . Среди основных проблем, которые докучают владельцам - коробка передач, кондиционер и качество кузова.

. Среди основных проблем, которые докучают владельцам - коробка передач, кондиционер и качество кузова. Renault Clio 2013-2019 года - 94,3% надежности. Среди главных проблем владельцы отмечали скрипучие сидения и кондиционер.

надежности. Среди главных проблем владельцы отмечали скрипучие сидения и кондиционер. Volkswagen Up 2012 - 94,8% надежности . Среди основных проблем - плохие тормоза и коррозия кузова.

. Среди основных проблем - плохие тормоза и коррозия кузова. Ford Fiesta 2008-2017 - 95% надежности . Основные проблемы - кондиционер и плохие тормоза.

. Основные проблемы - кондиционер и плохие тормоза. MINI Cooper 2014 - 96,9% надежности . Проблемы с коррозией кузова и аккумулятором.

. Проблемы с коррозией кузова и аккумулятором. Honda Jazz 2015-2020 годов - 98,1% надежности . Проблемы с качеством материала сиденей и с ходовой частью авто

. Проблемы с качеством материала сиденей и с ходовой частью авто Hyundai i20 2015-2020 годов - 99% надежности . Проблема с термостатом.

. Проблема с термостатом. Suzuki Swift 2017 - 99,3% надежности . Проблема - недостаточная мощность вентилятора печки.

. Проблема - недостаточная мощность вентилятора печки. Hyundai i10 2014-2020 годов - 99,6% надежности . Проблема с рулевой рейкой

. Проблема с рулевой рейкой Dacia Sandero 2013-2020 годов - 100% надежности. Проблем не обнаружено.

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