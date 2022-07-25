Роста цен на бензин из-за падения гривны не будет - Минэкономики

Эксперты также согласны с тем, что еще какое-то время повышения цен на бензин на заправках ждать не стоит.

На днях замминистра экономики Денис Кудин рассказал о том, что в Минэкономики не ожидают скачка цен на АЗС в связи с изменением курса гривны и ее удешевлением на 25%. Соответствующее заявление чиновник сделал во время телемарафона.

"Ми не ожидаем ценового прыжка на топливо, так как в последние дни наметилась тенденция к снижению цени. Если бы не было изменений в курсе гривны, то цена на топливо наоборот пошла бы вниз. Сейчас в связи с пересмотром курса Нацбанком ожидаем, что цена останется на том же уровне", - заявил Кудин.

С этим мнением соглашается и один из экспертов топливного рынка Сергей Куюн. По его мнению, цены на заправках действительно имеют все шансы остаться на текущем уровне.

"Расчет на базе формулы госрегулирования показывает, что текущие цены на АЗС имеют все шансы удержаться без повышения. Этому также будет способствовать снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которое наблюдается в июле", - говорит директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Напомним, что украинец перевел автомобиль на дрова ради экономии на топливе.