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На украинских АЗС резко выросло количество "бодяги" - эксперт

Из-за военного положения и дефицита топлива, на заправках в Украине наблюдается достаточно напряженная ситуация.
 |  Автор: Максим Назарук
На украинских АЗС резко выросло количество "бодяги" - эксперт
Из-за войны, рынок топлива заполнили продукты так называемых мини-НПЗ / Facebook

Чтобы хоть как-то преодолеть дефицит топлива в Украине, государство разрешило продавать топливо ниже экологического стандарта "Евро-5". Подобный шаг позволил так называемым мини-НПЗ активно включиться в работу и внести свою лепту в преодоление дефицита топлива в Украине.

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В то же время, качество топлива от этих "предприятий" оставляет желать лучшего и в условиях довоенного времени, подобный бензин или дизель, сделанный в кустарных условиях попросту бы назвали "бодягой", отмечает директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин.

По словам эксперта количество продуктов мини-НПЗ выросло в Украине в целом, но наибольшие объемы поставок топлива сомнительного качества сейчас приходятся на Киев и Киевскую область. Избежать данной ситуации можно только одним путем - покупать топливо исключительно на проверенных заправках. 

Напомним, что мы рассказывали о самых популярных заблуждениях водителей относительно дизельных двигателей.

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