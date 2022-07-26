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Самые популярные мифы о дизельном двигателе, в которые верят водители
Автомобильный мир всегда был поделен на две части - поклонники бензиновых и дизельных двигателей. У каждого лагеря есть свои аргументы, почему стоит выбрать именно такую силовую установку. В то же время, вокруг дизельных двигателей есть достаточно много мифов, которые мы сегодня попытаемся развеять.
- Загрязнение окружающей среды
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Дизельные двигатели действительно имеют немного больше вредных выбросов, чем бензиновые, но в современном мире эта разница сводится на нет. Все дело в том, что сейчас все дизельные моторы обязательно комплектуются сажевыми фильтрами, которые не допускают загрязнение окружающей среды выше установленных норм.
- Плохой запуск при минусовых температурах
С этой проблемой могли сталкиваться многие владельцы дизельных авто, но в прошлом. Сейчас подавляющее большинство автопроизводителей внедряет в свои дизельные авто функцию предварительного прогрева двигателя, что позволяет сделать зимний пуск таким же легким, как и летний.
- Динамика дизельных автомобилей уступает бензиновым
Отчасти данное утверждение правильное, так как дизельный двигатель в первую очередь настроен на мощность, а не сумасшедшую динамику. Сегодня же момент разгона дизельных двигателей удалось немножко улучшить за счет добавления турбины. Таким образом больший крутящий момент позволяет дизельным двигателям ехать на уровне бензинового.
- Экономичность
Дизельные двигатели действительно потребляют немного меньше топлива в сравнении с бензиновыми двигателями. Но, если учитывать не только сухие цифры в литрах, а и общие затраты на обслуживание двигателя, то тут меньший расход с лихвой компенсируется более дорогим обслуживанием дизельных двигателей.
- Шумность работы
Дизельный двигатель, особенно на старых авто сразу слышно, ведь воспламенение топлива происходит за счет сжатия, а не путем подачи искры. Так, внутри двигателя возникают особенные шуми, которые не свойственны обычным бензиновым моторам.
Благодаря хорошей шумоизоляции и инновационным технологиям при создании двигателя, новые авто с дизельными силовыми установками уже не настолько шумные, как их предшественники.
Напомним, что недавно мы рассказывали о 7 "фишках" автомобилей, о которых знают только профессионалы.