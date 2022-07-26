Самые популярные мифы о дизельном двигателе, в которые верят водители

Несмотря на то, что все процессы в автомобиле имеют логическое объяснение, в автомобильном мире существует множество слухов и пересудов.

Автомобильный мир всегда был поделен на две части - поклонники бензиновых и дизельных двигателей. У каждого лагеря есть свои аргументы, почему стоит выбрать именно такую силовую установку. В то же время, вокруг дизельных двигателей есть достаточно много мифов, которые мы сегодня попытаемся развеять.

Загрязнение окружающей среды

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Дизельные двигатели действительно имеют немного больше вредных выбросов, чем бензиновые, но в современном мире эта разница сводится на нет. Все дело в том, что сейчас все дизельные моторы обязательно комплектуются сажевыми фильтрами, которые не допускают загрязнение окружающей среды выше установленных норм.

Плохой запуск при минусовых температурах

С этой проблемой могли сталкиваться многие владельцы дизельных авто, но в прошлом. Сейчас подавляющее большинство автопроизводителей внедряет в свои дизельные авто функцию предварительного прогрева двигателя, что позволяет сделать зимний пуск таким же легким, как и летний.

Динамика дизельных автомобилей уступает бензиновым

Отчасти данное утверждение правильное, так как дизельный двигатель в первую очередь настроен на мощность, а не сумасшедшую динамику. Сегодня же момент разгона дизельных двигателей удалось немножко улучшить за счет добавления турбины. Таким образом больший крутящий момент позволяет дизельным двигателям ехать на уровне бензинового.

Экономичность

Дизельные двигатели действительно потребляют немного меньше топлива в сравнении с бензиновыми двигателями. Но, если учитывать не только сухие цифры в литрах, а и общие затраты на обслуживание двигателя, то тут меньший расход с лихвой компенсируется более дорогим обслуживанием дизельных двигателей.

Шумность работы

Дизельный двигатель, особенно на старых авто сразу слышно, ведь воспламенение топлива происходит за счет сжатия, а не путем подачи искры. Так, внутри двигателя возникают особенные шуми, которые не свойственны обычным бензиновым моторам.

Благодаря хорошей шумоизоляции и инновационным технологиям при создании двигателя, новые авто с дизельными силовыми установками уже не настолько шумные, как их предшественники.

Напомним, что недавно мы рассказывали о 7 "фишках" автомобилей, о которых знают только профессионалы.