Что происходит с автомобилем после попадания молнии - фото

В данном конкретном случае, последствия были просто катастрофическими.

Большинство автопроизводителей утверждает, что их автомобиль способен без проблем выдержать попадание молнии, но на самом деле ситуация не такая радужная. Если разряд будет достаточно мощным, то автомобиль может серьезно пострадать.

Читайте также: Что происходит с машиной после попадания молнии 4 раза подряд: видео

Это показал пример автомобиля Ford Super Duty, в который попала молния на острове Датау в Южной Каролине (США). В следствии удара молнии, кабина пикапа полностью сгорела. Помимо внешней части из-за огня, который вспыхнул в результате попадания молнии, выгорела половина салона.

При этом двигатель и задняя часть автомобиля практически не пострадали. Автор фото рассказал, что в машину попала так называемая "вторичная молния", которая до этого уже ударила в дерево и просто отрикошетила в авто. Вопросов к мощности молнии остается очень много, ведь попадания молнии в авто, как правило, не имеет таких серьезных последствий.

Однозначно можно сказать одно, автомобиль после такого удара восстановлению не подлежит и годиться разве что для разборки на запчасти.

Напомним, что недавно мы рассказывали о самых популярных мифах о двигателях внутреннего сгорания, в которые верят водители.