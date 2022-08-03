Бронемашина HMMWV из США Украине - цена, фото, характеристики

M1114 HMMWV Humvee из США уже используются для защиты украинской земли от оккупантов.

Hummer без преувеличения является одним из самых грандиозных военных внедорожников своего времени и бесспорно, самым известным военным внедорожником в истории. В то же время, мало кто знает, что модель, которая появилась еще в 1980-х и фигурировала в большинстве фильмов о войне, это не гражданский Hummer, а его военная версия HMMWV/HUMVEE.

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Название HMMWV (англ. the High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) можно расшифровать как высокомобильное многоцелевое колесное транспортное средство. Производителем данного авто является американская компания AM General. На вооружение данное авто было принято еще в 1980-х и с тех пор претерпело немало изменений и модификаций.

Гражданская версия Hummer вышла в 1999 году под индексом Н1, но об истории бренда Hummer и его моделях мы уже писали ранее. Стоит отметить, что оригинальный HMMWV уже успел морально устареть, поэтому за годы эксплуатации автомобиль ни раз проходил модернизацию, чтобы соответствовать всем требованиям современной войны.

Бронеавтомобиль M1114 HMMWV Humvee - характеристики

Армия inform

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Автомобиль имеет прекрасные внедорожные характеристики в виде дорожного просвета в 410 мм, углом съезда и заезда в 60°, а также углом крена в 40°. Глубина преодолеваемого брода составляет 1,5 м, а вся самая важная электроника имеет гидроизоляцию.

Чтобы уместить машину в категорию легких грузовиков его максимальный вес ограничили на массе в 2,4 тонны, а полезная нагрузка для автомобиля могла составлять 1,1 тонну (небронированная версия). Под капотом были разные двигатели, но самым популярным была V-образная "восьмерка", которая работала с трёхступенчатым автоматом.

В разное время, на эти авто устанавливались:

110 кВт (150 к. с.) 6,2 л GM-6200 V8 Detroit diesel

125 кВт (170 к. с.) 6,5 л GM-6500 V8 Detroit diesel

142 кВт (190 к. с.) 6,5 л GM-6500 V8 turbodiesel

147 кВт (200 к. с.) 5,7 л Chevy Small Block L05 V8

Говорить о каких-то характеристиках автомобиля кроме двигателя (по типу вооружения или же бронирования) будет мягко говоря сложно, ведь за все время существования этого армейского внедорожника было создано очень много модификаций для "ХАМВИ":

M56 Coyote, мобильный генератор дыма;

M707 РЛС "Knight";

M966 бронированная машина с ПТРК;

M996 бронированная машина скорой помощи;

M997 бронированная машина скорой помощи с увеличенным кузовом;

M998 грузовик или пассажирский транспорт;

M998 с зенитно-ракетным комплексом "Avenger";

M1025 бронированный автомобиль для оружия и боеприпасов;

M1026 бронированный транспорт для оружия и боеприпасов с лебедкой;

M1035 машина скорой помощи с тентом;

M1036 бронированная машина с ПТРК и лебедкой;

M1037 S-250/S-788 мобильная раскладная палатка;

M1038 грузовик или пассажирский транспорт;

M1042 S-250/S-788 мобильная раскладная палатка с лебедкой;

M1043 транспорт для оружия и боеприпасов с усиленной броней;

M1044 транспорт для оружия и боеприпасов с усиленной броней и лебедкой;

M1045 машина с ПТРК с усиленной броней и лебедкой;

M1046 машина с ПТРК, усиленной броней и лебедкой;

M1069 тягач для 105-мм гаубицы M119;

M1097 с усиленной броней;

M1097 с усиленной броней и зенитно-ракетным комплексом "Avenger";

M1109 транспорт для оружия и боеприпасов с усиленной броней;

Ground Mobility Vehicle модификация для спецопераций;

IMETS (the Integrated Meteorological System), мобильная метеостанция;

ZEUS-HLONS (HMMWV Laser Ordnance Neutralization System) система лазерного разминирования.

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Первые автомобили HMMWV в количестве 40 штук украинские военные получили еще в 2001 году. Тогда Украине передали автомобили в модификации М1097А2 (шасси с двухместной кабиной и открытой платформой).

Второй этап передачи автомобилей HMMWV Украине состоялся в 2015 году, когда американское правительство передало 230 таких авто на нужды ВСУ.

Цена броневика M1114 HMMWV Humvee

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Изначально, один базовый HMMWV обходился американскому бюджету в 70 000 долларов за базовую версию. Бронированные автомобили и спецверсии стоили около 160 000 - 220 000 долларов за штуку. Если учитывать инфляцию, то стоимость одного бронеавтомобиля Hummer с дополнительным бронированием и специальными системами составляет около 250 000 долларов и выше.

Броневик M1114 HMMWV Humvee - фото и видео

Напомним, что минобороны опубликовало эпичное видео, на котором запечатлена работа установок Himars.