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Tesla больше не принимает заказы на популярную версию Model 3: причина

Компания Илона Маска оказалась неспособна удовлетворить быстро растущий спрос на свою самую популярную модель.
 |  Автор: Максим Назарук
Tesla больше не принимает заказы на популярную версию Model 3: причина
Версии Model 3 "попроще" пока еще можно заказать / EPA/UPG

Популярность электрокаров растет не по дням, а по часам, но даже большие компании не способны удовлетворить растущие потребности населения в экологических автомобилях на электротяге. Так, недавно компания Tesla сообщила, что заказ на одну из их самых популярных моделей был приостановлен.

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Речь идет об автомобиле Tesla Model 3 Long Range, который временно недоступен на сайте автопроизводителя. Отметим, что эта версия была самым топовым исполнением электрокара Model 3. Как сообщают на сайте производителя, снова заказать эту модель можно будет со следующего года.

Причина подобной ситуации максимально простая - нехватка ресурсов и возможностей для производства нужного количества авто. В то же время, учитывая предыдущие тенденции рынка, можно ожидать что цены на Tesla Model 3 Long Range с небольшим пробегом резко подскочат на вторичном рынке.

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Напомним, что недавно автопилот Tesla попал в скандал, так как он не смог различить детей на дороге.

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