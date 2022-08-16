Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Как нулевая растаможка повлияла на цены на авто в Украине - статистика

Более-менее существенно цены снизились только на фургоны.
 |  Автор: Максим Назарук
Как нулевая растаможка повлияла на цены на авто в Украине - статистика
В Украине значительно увеличилось предложение среди внедорожников и пикапов / Госпогранслужба

Начиная с апреля в Украине действовала льготная растаможка, которая продлилась по июль месяц включительно. В этот период украинцы могли пригнать себе машину из Европы без уплаты налогов государству. Так, ранее, с одной 10-15 летней машины приходилось платить налогов от 20 до 60% ее стоимости.

Читайте также: В Украине могут продлить бесплатную растаможку авто - законопроект

Таким образом, логично было бы предположить, что цены на рынке подержанных авто в Украине также снизились, но реальная картина оказалась другой, сообщает OLX Авто.

Согласно данным сервиса, в Украине значительно увеличился выбор внедорожников, пикапов и фургонов в 6, 5.8 и 5.7 раза соответственно. При этом больше всего предложений по продаже таких авто появилось в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях. С момента начала боевых действий украинцы больше всего интересовались покупкой внедорожников, фургонов и пикапов. 

А вот с ценами ситуация не особо изменилась. Так несмотря на льготную растаможку разница в средней цене на следующие категории ТС составила:

  • Внедорожники +2%
  • Пикапы -2,9%
  • Фургоны -16%
  • Минивэны -7,8%

Напомним, что СБУ раскрыло схему незаконной растаможки авто в Украине.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Авто bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK