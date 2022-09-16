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Укрзализныця показала обновленное приложение - что оно может

Одной из самых больших претензий украинцев к Укрзализныце было то, что в свое время билеты было невозможно купить онлайн.
 |  Автор: Максим Назарук
Укрзализныця показала обновленное приложение - что оно может
В целом, украинцы удовлетворены новым функционалом приложения. / Укрзализныця

Несмотря на десятки удобных сервисов и приложений, в том числе государственных, в Украине до недавно была одна структура, которая принимала все изменения с очень большим скрежетом. Речь идет о национальном железнодорожном операторе - Укрзализныце. Теперь, похоже, что ситуация наконец-то изменится.

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Так, на официальной страничке Укрзализныци в Facebook рассказали о новом приложении, которое теперь должно облегчить жизнь пассажиров. Так, сообщается, что были исправлены старые недочеты, а также были добавлены новые функции, среди которых онлайн-табло 15 самых больших вокзалов в Украине. Помимо этого, теперь можно отслеживать все рейсы и колеи прибытия.

Помимо этого в приложении есть возможность:

  • найти любой поезд и просмотреть, забронировать или купить нужные места;
  • получать оповещения о поездке за выбранный промежуток времени;
  • иметь возможность предъявить электронный билет с экрана смартфона;
  • вернуть деньги за билет прямо в приложении.

Напомним, что недавно в Украине возобновил работу еще один двухэтажный поезд Skoda..

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