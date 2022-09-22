До 60 грн/литр: сколько стоит топливо на АЗС после возвращения акциза

Одной из самых обсуждаемых тем последних суток является возвращение акциза на топливо в Украине.

Эксперты топливного рынка разделились во мнении, как возвращение акциза может повлиять на рынок топлива в Украине. Кто-то уверен, что подорожания и вовсе удастся избежать, кто-то прогнозирует небольшие изменения цены, а некоторые эксперты прогнозируют подорожание литра топлива до 4 грн/литр.

В издании Новини.LIVE провели опрос экспертов касательно того, как новый закон повлияет на цены на топливо в Украине.

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Директор научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что подорожание топлива в Украине произойдет минимум на 3 грн/литр, а возможно и больше. Причиной такого подорожания, по словам эксперта, может стать изменение ситуации на внешнем рынке, где в последнее время наблюдается незначительный спад. Если же говорить об автогазе, то по словам эксперта он подорожает всего лишь на 1 грн/литр.

Подобные прогнозы озвучил и эксперт на рынке нефтепродуктов Леонид Косянчук, который считает, что возвращение акциза приведет к поднятию цен на бензин и дизель на 4 грн/литр, а сжиженный газ вырастет в цене на 2 грн/литр. При этом сейчас говорить о подорожании рано, так как на итоговый результат будет влиять еще целый ряд факторов. Так на цену топлива сегодня влияет не только акциз и ситуация на внешних рынках, но и курс доллара.

В то же время, директор ТОВ “Консалтинговая группа А-95” Сергей Куюн уверен, что повышения цен на заправках не будет, так как сейчас на мировых рынках идет спад и акциз просто компенсирует эту разницу, а цены на бензин и дизель останутся на прежнем уровне. При этом эксперт отмечает, что в перерасчете акциз на литр бензина составляет 4 грн/л, а на автогаз – 2 грн/л.

Напомним, что недавно в Верховной Раде окончательно приняли решение о возвращении акциза на топливо.