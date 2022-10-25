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Ford перестанет выпускать одну из культовых моделей уже в 2023 году

В Украине эти небольшие автомобили достаточно популярны.
 |  Автор: Максим Назарук
Ford перестанет выпускать одну из культовых моделей уже в 2023 году
Подобные планы связаны с электрификацией модельной линейки компании / скриншот

На днях стало известно, что уже в ближайшем будущем компании Ford намерена прекратить выпуск модели Fiesta. Соответствующей информацией поделились британские журналисты со ссылкой на свои источники в компании Ford. До этого времени данные авто производили на заводе в Кельне в Германии, где теперь компания Ford планирует выпускать электрокары. 

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В самой компании могут заявить о завершении выпуска модели в средине 2023-го, а на смену Fiesta придет электрический компактный хетчбэк. Ранее в компании Ford уже начали производить кроссовер Puma на базе Fiesta, но к 2024 году и этот автомобиль получит электрическую версию. На данный момент представители компании Ford не подтвердили и не опровергли эту информацию.

“Мы активизируем наши усилия по полной электрификации и поэтому пересматриваем наш портфель автомобилей в соответствии с нашей бизнес-стратегией. Мы не комментируем спекуляции и поделимся дополнительной информацией в ближайшие месяцы", - прокомментировали данную информацию в компании Ford.

Напомним, что недавно мы рассказывали о седьмом поколении еще одного культового автомобиля компании.

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