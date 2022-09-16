Седьмое поколение Ford Mustang представлено официально - подробности

Mustang уже успел войти в историю, как один из самых знаменитых масл-каров.

На днях состоялась официальная премьера Ford Mustang седьмого поколения. С первого взгляда на авто понимаешь, что дизайнеры при создании следующего поколения старались оставить кузов в максимально первозданном виде. Единственные особенные черты автомобиля 2024 года - матричные фары, которые сильно бросаются в глаза.

Из новшеств в новом поколении появилась возможность кастомизировать свой Mustang при помощи элементов, которые раньше были только у моделей GT350 и GT500:

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капот с воздухозаборником;

радиаторная решетка с поперечными распорками;

статичный спойлер;

колесные диски на 19/20 дюймов;

усиленные тормоза.

Увеличилось количество опций для "кастомизации" и у базовых версий авто. Вероятнее всего, в компании планируют сделать Mustang самым продаваемым спорткаром Америки снова.

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Что касается двигателей и трансмиссии, то тут изменения не предвидятся. Гибридных установок и полного привода - не будет. У автомобиля, как и в прошлом поколении будут доступны либо 2,3-литровые EcoBoost с турбиной, либо 5,0-литровые атмосферные Coyote. При этом инженеры обещают доработанный V8 на 5 литров, который должен выдавать 500 л.с.. С "коробками" тоже все по-старому - либо 6-скоростная "механика", либо 10-ступенчатый "автомат".

Ford

Появится в автомобиле и очень необычная система - электронный ручник для дрифта. Насколько подобная схема управления будет лучше классической - покажет время, но испытать подобную функцию наверняка хотелось бы многим автолюбителям.

Ford

Помимо больших сенсорных экранов, автопроизводитель решил оставить в салоне множество физических кнопок, что является плюсом для многих автолюбителей, ведь чисто "сенсорное" управление через главный экран в автомобиле далеко не всем может быть по душе. В автомобиле также наконец-то появилась беспроводная зарядка, а вот из изысков можно заметить USB-порт на потолке, который предназначен для запитки регистраторов и экшен-камер.

В новом автомобиле также добавилось количество электронных ассистентов, среди которых адаптивный круиз-контроль с функцией старт-стоп и распознавание знаков на дороге. Теперь эти функции являются частью стандартной комплектации. Цены на новинку пока официально не объявили.

Напомним, что недавно мы рассказывали о новом кроссовере Ferrari с двигателем V12 на 750 л.с.