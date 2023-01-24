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Украинцы стали покупать больше гибридных авто во время войны

Количество авто на бензине и дизеле наоборот уменьшилось.
 |  Автор: Максим Назарук
Украинцы стали покупать больше гибридных авто во время войны
Помимо гибридов, выросли также продажи и у чистых электрокаров / За Рулем

2022 год тал не самым успешным для рынка новых автомобилей в Украине. Так, количество проданных новых автомобилей резко уменьшилось, а в ТОП проданных машин даже попали некоторые премиальные марки. Помимо этого изменилась и ситуация с двигателями.

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Так, по информации Укравтопром в Украине немного упала популярность бензиновых и дизельных двигателей, а вот гибридные авто и электрокары наоборот стали более популярными. Если говорить в процентном соотношении, то оно выглядит так:

  1. бензиновые двигатели - 57% ринка;
  2. дизельные двигатели - 23%;
  3. автомобили с ГБО - 1%;
  4. гибридные авто - 13%;
  5. электромобили - 6%.

Самыми популярными моделями для каждого типа двигателя стали:

  1. бензин - TOYOTA RAV-4;
  2. дизельное топливо - RENAULT Duster;
  3. гибридные двигатели - TOYOTA RAV4 Hybrid;
  4. электромобили - VOLKSWAGEN ID.4;
  5. автомобили с ГБО - RENAULT Duster.

Напомним, что недавно мы говорили о рейтинге люксових авто, которые постоянно ломаются от британских экспертов.

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