Украинцы стали покупать больше гибридных авто во время войны

Количество авто на бензине и дизеле наоборот уменьшилось.

Помимо гибридов, выросли также продажи и у чистых электрокаров / За Рулем

2022 год тал не самым успешным для рынка новых автомобилей в Украине. Так, количество проданных новых автомобилей резко уменьшилось, а в ТОП проданных машин даже попали некоторые премиальные марки. Помимо этого изменилась и ситуация с двигателями.

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Так, по информации Укравтопром в Украине немного упала популярность бензиновых и дизельных двигателей, а вот гибридные авто и электрокары наоборот стали более популярными. Если говорить в процентном соотношении, то оно выглядит так:

бензиновые двигатели - 57% ринка; дизельные двигатели - 23%; автомобили с ГБО - 1%; гибридные авто - 13%; электромобили - 6%.

Самыми популярными моделями для каждого типа двигателя стали:

бензин - TOYOTA RAV-4; дизельное топливо - RENAULT Duster; гибридные двигатели - TOYOTA RAV4 Hybrid; электромобили - VOLKSWAGEN ID.4; автомобили с ГБО - RENAULT Duster.

Напомним, что недавно мы говорили о рейтинге люксових авто, которые постоянно ломаются от британских экспертов.