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Украинцы стали покупать больше гибридных авто во время войны
Количество авто на бензине и дизеле наоборот уменьшилось.
2022 год тал не самым успешным для рынка новых автомобилей в Украине. Так, количество проданных новых автомобилей резко уменьшилось, а в ТОП проданных машин даже попали некоторые премиальные марки. Помимо этого изменилась и ситуация с двигателями.
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Так, по информации Укравтопром в Украине немного упала популярность бензиновых и дизельных двигателей, а вот гибридные авто и электрокары наоборот стали более популярными. Если говорить в процентном соотношении, то оно выглядит так:
- бензиновые двигатели - 57% ринка;
- дизельные двигатели - 23%;
- автомобили с ГБО - 1%;
- гибридные авто - 13%;
- электромобили - 6%.
Самыми популярными моделями для каждого типа двигателя стали:
- бензин - TOYOTA RAV-4;
- дизельное топливо - RENAULT Duster;
- гибридные двигатели - TOYOTA RAV4 Hybrid;
- электромобили - VOLKSWAGEN ID.4;
- автомобили с ГБО - RENAULT Duster.
Напомним, что недавно мы говорили о рейтинге люксових авто, которые постоянно ломаются от британских экспертов.
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