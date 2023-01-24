Мгновенная карма - полиция наказала гонщика на дороге

Водитель пролетел на красный свет даже не заметив полицию на дороге.

Время от времени на дорогах случается торжество справедливости и полиция видит нарушителей в момент несоблюдения ПДД. Подобные ситуации водители любят называть мгновенной кармой - когда спустя несколько секунд после нарушение, водитель получает заслуженный штраф от сотрудников полиции.

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Так, на днях экипаж патрульной полиции в Белой Церкви заметил водителя автомобиля Volkswagen, который решил не останавливаться на красный сигнал светофора на улице Киевский путь. После пролета гонщика на запрещяющий сигнал, полиция начала погоню и вскоре догнала нарушителя.

Финал истории получился вполне логичный - гонщик получил протокол по ч. 2 ст. 122 КУоАП (Нарушения водителями проезда на запрещающий сигнал светофора). По данному протоколу нарушителю придется заплатить штраф в размере 510 гривен. В полиции в очередной раз обратились к водителям, чтобы те были особенно аккуратными на дорогах в ночное время.

Напомним, что буквально недавно случился еще один забавный инцидент на дороге, когда полиция красиво наказала наглых водителей.