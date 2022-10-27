Мгновенная карма - девушку оштрафовали за езду по встречке

Некоторые водители, даже будучи неправы, до последнего пытаются доказать свою правоту.

До войны, в Киеве часто можно было заметить нарушителей, которые пытались сократить время прибытия из точки "А" в точку "В" благодаря езде по встречной полосе. После начала войны количество подобных нарушителей уменьшилось, но сейчас подобных персонажей все чаще замечают на улицах Киева.

Один из таких инцидентов случился на односторонней улице в столице, сообщает dtp.kiev.ua.

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Так, на опубликованных кадрах видно, как водитель грузового буса на улице с односторонним движением встретился с девушкой на красном автомобиле Jeep. Казалось бы, знаки действительно можно не увидеть и поехать не туда, особенно в незнакомой местности, но в такой ситуации всегда можно сдать назад и избежать конфликта.

В данной же ситуации, девушка решила гнуть свою линию до конца и даже вышла из машины, чтобы поговорить с водителем буса и, видимо, доказать свою правоту. Но тут водителя ждал сюрприз, ведь навстречу нарушительнице шел представитель патрульной полиции, который и объяснил девушке правила, а также рассказал, что она нарушила.

Теперь нарушительнице грозит штраф.

dtp.kiev.ua

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, почему не стоит курить на заправке рядом со своим автомобилем.