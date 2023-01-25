В Виннице представили инновационный багги для украинских защитников

Переделка транспорта обошлась в 400 000 гривен.

Мы уже ни раз рассказывали о том, что одним из самых востребованных видов техники на фронте являются легкие маневренные автомобили с высокой проходимостью. С момента начала войны мастера в самых разных уголках страны занимались созданием подобных багги и на сегодняшний день в рядах ВСУ трудится уже несколько сотен таких авто.

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В то же время, мастера из разных уголков Украины продолжают создавать новые образцы подобной техники для нужд украинских защитников. Недавно, свой вариант багги представили и мастера из Винницы, которые создали свой первый багги для разведчиков из Гостомельской бригады. В первую очередь новая техника будет использоваться для перевозки личного состава и боеприпасов.

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Авторы проекта утверждают, что их багги способен ездить практически по любой местности и в любую погоду. При этом в отличие от многих похожих проектов, начинку в виде двигателя и коробки передач взяли с немецкой Audi, а не старых советских авто. Каркас сидушки и руль транспортного средства были изготовлены самостоятельно. Из "наворотов" в багги есть планшет, который используют в качестве экрана для камеры ночного видения.

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Данный багги должен стать отличной альтернативой пикапам, а вот стоимость такой самоделки оказалась немаленькой - более 400 000 гривен (почти 10 000 долларов). При этом мастера не намеренны останавливаться и уже взяли в работе еще несколько машин. Сейчас работа идет в первую очередь над скоростным транспортом для подразделений разведки.

Напомним, что буквально вчера мы рассказывали о еще одном багги для украинских военных, где основой стал автомобиль Москвич.