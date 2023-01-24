Украинские инженеры превратили старый "Москвич" в багги для ВСУ

Переделка одного такого авто стоит около 2,5 тысячи долларов.

За время этой войны в Украине появилось немало действительно уникальных транспортных средств, к которым можно отнести и всевозможные багги. Недавно один из таких автомобилей на основе Москвич-2141 показали в сюжете "Суспільне Миколаїв".

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Журналистам о необычном проекте рассказал владелец мастерской Игорь. Над созданием первого прототипа работали несколько месяцев и уже на днях машину готовятся отдать украинским военным, которые уже ждут ее на линии фронта. Переделка старого советского авто в пикап повышенной проходимости обошлась примерно в 100 тысяч гривен.

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При переделке автомобиль лишился всех своих "лишних" конструктивных элементов, которые его утяжеляли. Также создатель отмечает, что плюс его багги в том, что у него есть кузов, а на аналогичных авто повышенной проходимости такого кузова нет из-за чего они уступают данному экземпляру в плане практичности.

Переоборудование проводили на основе машины военного, который и предоставил ее. Авто также получило специальный окрас, чтобы в условиях его будущей эксплуатации машина была менее заметной. По требованию военных сделали место под пулемет, а также площадку для перевозки раненых и грузов.

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Данный автомобиль уже 13-й для мастеров в этом боксе и на нем они останавливаться не собираются. В среднем на переоборудование авто уходит 2-3 месяца, но все зависит от наличия денег, материалов и назначения автомобиля.

Напомним, что недавно мы рассказывали о еще одном уникальном автомобиле для ВСУ. Речь идет о сверхлегком военном грузовике.