Украине могут передать конфискованные авто из Латвии - подробности

Автомобили изъяли у водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Ежедневно в Украине десятки машин на фронте приходят в негодность и необходимость в новых автомобилях не иссякает. Несмотря на помощь от западных партнеров, волонтерских организаций и государства, на фронте постоянно ощущается дефицит транспортных средств. В связи с этим, глава Министерства финансов Латвии Арвилс Ашераденс предложил безоплатно передать Украине конфискованные автомобили.

Как сообщает издание Delfi, передавать Украине будут машины, которые конфисковали у водителей за пьяное вождение.

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Как правило, в Латвии эти автомобили продают через аукционы, организованные Службой государственных доходов. Стоимость автомобилей достаточно низкая из-за чего местные могут купить авто с хорошей скидкой. В то же время, стоит отметить, что для передачи Украине этих автомобилей, Латвии придется поменять свое законодательство.

Так, на данный момент с этими автомобилями, которые были изъяты у пьяных водителей невозможно ничего сделать, кроме как продать на аукционе. Также стоит отметить, что это не первая инициатива Латвии, направленная на поддержку Украины. Ранее правительство страны уже заявило, что оно передаст ВСУ ЗРК Stinger, БПЛА, несколько вертолетов Mи-17, а также стрелковое оружие и запчасти для гаубиц M109.

Напомним, что недавно в Украине также заговорили о растаможке авто без пошлин, правда подобная возможность будет далеко не у всех.