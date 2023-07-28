В Украине возросло количество ДТП из-за пешеходов - статистика

Несоблюдение ПДД пешеходами приводит к серьезным последствиям на дороге.

Достаточно большое количество аварий происходит именно из-за нарушений ПДД пешеходами, о чем свидетельствует недавняя статистика от Патрульной полиции. Так, с января до мая 2023 года на пешеходов на территории Украины составили 71,3 тысячи протоколов за нарушения ПДД. Для сравнения, за весь 2022 год на пешеходов составили только 86,3 тысячи протоколов.

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Если брать в статистическом выражении за месяц, то в 2022 году полиция составляла 7,2 тысячи протоколов на пешеходов-нарушителей, а в 2023 году эта цифра увеличилась до 14, 3 тысяч. Вероятнее всего это связано с тем, что в полиции начали более тщательно следить за пешеходами, а не с увеличением количества нарушений самих пешеходов.

Согласно статистике по областям, чаще всего нарушают правила пешеходы в Харьковской области, где оформили почти 20% протоколов на пешеходов от общеукраинской статистики. Также в ТОП-3 по количеству нарушителей вошла Львовская область и Черниговская области с показателями в 10,4 и 5,1 тысячи постановлений соответственно.

Также в полиции подсчитали сколько пешеходов и велосипедистов не соблюдают правила будучи в состоянии опьянения. Всего за 5 месяцев 2023 года в полиции обнаружили 1,7 тысячи таких нарушителей. При этом половина таких нарушителей обнаружилась в Волынской и Львовской области 445 и 396 соответственно,

Увеличение общего количества аварий также привела к тому, что за 2023 год на 18% выросло количество ДТП с пострадавшими, которые произошли по вине пешеходов. Чуть больше, чем в 1,5 раза выросло количество ДТП по вине детей за первые 5 месяцев 2023. /

Напомним, что недавно мы рассказывали о новой мошеннической схеме в Украине, которая связана с ДТП.