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Водителей предупредили о новой мошеннической схеме с ДТП
В последнее время в сети становиться все больше новых схем, которые призваны выманить деньги у доверчивых граждан. В последнее время все более распространенной становится схема с ДТП, когда пользователям рассылают сообщения с текстом "Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль..."
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После этого человек переходит по ссылке, где у него пытаются заполучить данные банковской карты или же просят перевести сумму денег для помощи пострадавшему или его семье. Чаще всего эти схемы связаны с фишингом, который призван выманить данные банковских карточек.
Чаще всего, мошенники создают фейковые страницы банков, интернет-магазинов или онлайн-площадок. о новом виде мошенничества рассказали в Киберполиции Украины. Также в ведомстве дали схему, как уберечь себя и своих близких от подобных историй:
не переходите по подозрительным ссылкам, а при выявлении таковой отправляйте жалобу и старайтесь заблокировать мошенников
- не сообщайте данные своих карт и личные данные третьим лицам
- для защиты банковских аккаунтов используйте сложные пароли и не устанавливайте похожий пароль для разных аккаунтов
- настройте двухфакторную аутентификацию
- используйте официальные аккаунты и подтвержденные источники для проверки информации
- запретите перевыпуск SIM-карти или перейдите на контрактный номер
- не загружайте сторонние приложения и приложения из непроверенных источников
Напомним, что недавно мы рассказывали о еще одной мошеннической схеме, которую используют при покупке прав.