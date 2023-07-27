Водителей предупредили о новой мошеннической схеме с ДТП

Мошенники неустанно придумывают все новые и новые схемы выдуривания денег.

В последнее время в сети становиться все больше новых схем, которые призваны выманить деньги у доверчивых граждан. В последнее время все более распространенной становится схема с ДТП, когда пользователям рассылают сообщения с текстом "Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль..."

Читайте также: Мошенники придумали новую схему с топливом в Украине

После этого человек переходит по ссылке, где у него пытаются заполучить данные банковской карты или же просят перевести сумму денег для помощи пострадавшему или его семье. Чаще всего эти схемы связаны с фишингом, который призван выманить данные банковских карточек.

Чаще всего, мошенники создают фейковые страницы банков, интернет-магазинов или онлайн-площадок. о новом виде мошенничества рассказали в Киберполиции Украины. Также в ведомстве дали схему, как уберечь себя и своих близких от подобных историй:

не переходите по подозрительным ссылкам, а при выявлении таковой отправляйте жалобу и старайтесь заблокировать мошенников

не сообщайте данные своих карт и личные данные третьим лицам

для защиты банковских аккаунтов используйте сложные пароли и не устанавливайте похожий пароль для разных аккаунтов

настройте двухфакторную аутентификацию

используйте официальные аккаунты и подтвержденные источники для проверки информации

запретите перевыпуск SIM-карти или перейдите на контрактный номер

не загружайте сторонние приложения и приложения из непроверенных источников

Напомним, что недавно мы рассказывали о еще одной мошеннической схеме, которую используют при покупке прав.