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Водителей предупредили о новой мошеннической схеме с ДТП

Мошенники неустанно придумывают все новые и новые схемы выдуривания денег.
 |  Автор: Максим Назарук
Водителей предупредили о новой мошеннической схеме с ДТП
О новой схеме выманивания денег водителей предупредили в полиции / depositphotos

В последнее время в сети становиться все  больше новых схем, которые призваны выманить деньги у доверчивых граждан.  В последнее время все более распространенной становится схема с ДТП, когда пользователям рассылают сообщения с текстом "Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль..."

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После этого человек переходит по ссылке, где у него пытаются заполучить данные банковской карты или же просят перевести сумму денег для помощи пострадавшему или его семье. Чаще всего эти схемы связаны с фишингом, который призван выманить данные банковских карточек.

Чаще всего, мошенники создают фейковые страницы банков, интернет-магазинов или онлайн-площадок. о новом виде мошенничества рассказали в Киберполиции Украины. Также в ведомстве дали схему, как уберечь себя и своих близких от подобных историй:

не переходите по подозрительным ссылкам, а при выявлении таковой отправляйте жалобу и старайтесь заблокировать мошенников

  • не сообщайте данные своих карт и личные данные третьим лицам
  • для защиты банковских аккаунтов используйте сложные пароли и не устанавливайте похожий пароль для разных аккаунтов
  • настройте двухфакторную аутентификацию
  • используйте официальные аккаунты и подтвержденные источники для проверки информации
  • запретите перевыпуск SIM-карти или перейдите на контрактный номер
  • не загружайте сторонние приложения и приложения из непроверенных источников

Напомним, что недавно мы рассказывали о еще одной мошеннической схеме, которую используют при покупке прав.

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