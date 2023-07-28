Как СБУ дроном уничтожила "аналоговнетный" российский "Солнцепек" - видео

После подрыва дрона, у боевой машины сдетонировал боекомплект.

FPV-дроны буквально каждый день доказывают свою эффективность на фронте / screenshot

Украинские силы обороны продолжают успешно бороться с живой силой и техникой противника по всей линии фронта. Так, недавно оператор FPV-дрона из СБУ еще не один шаг приблизил победу Украины в этой войне уничтожив ТОС-1А “Солнцепек”. Успешная боевая операция прошла на Бахмутском направлении.

Об успешном поражении вражеской боевой единицы рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Читайте также: СБУ уничтожила российский "Солнцепек" при помощи дрона - видео

Цель удалось поразить при помощи беспилотника "Пегас", который удалось купить в рамках проекта "Армия дронов" за деньги компании Everstake. Опубликованное видео наглядно демонстрирует, как один дрон за несколько сотен долларов способен уничтожить установку за несколько миллионов и при этом сохранить жизнь и здоровье личного состава.

Дроны "Пегас" собирают из зарубежных комплектующих и передают разных подразделениям сил обороны. Сам дрон являет собой квадрокоптер, к которому снизу просто крепится взрывчатое вещество.

Установка ТОС-1А "Солнцепек", которую построили на базе танка Т-90, в свою очередь, имеет больше плюсов, чем минусов. Так, дальность стрельбы тяжелой огнеметной системы составляет от 600 м до 6000 м, что делает ее уязвимой на фронте, а никакой дополнительной защиты у этой установки нет.

Стрельбы из установки производится при помощи неуправляемых термобарических снарядов, которые должны уничтожать укрытия и живую силу противника при помощи высокого давления и температуры. Каждая такая уничтоженная система существенно облегчает дальнейшее контрнаступление для сил обороны.

Напомним, что недавно мы более подробно рассказывали о том, что из себя представляет ТОС-1А "Солнцепек".