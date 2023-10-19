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ТОП-3 самых популярных кроссовера в Украине в 2023 году - рейтинг

Среди уже примелькавшихся моделей есть и один новичок.
 |  Автор: Максим Назарук
ТОП-3 самых популярных кроссовера в Украине в 2023 году - рейтинг
В рейтинг самых популярных моделей даже вошел один электрокар / screenshot

В 2023 году украинский автомобильный рынок немного ожил, причем это касается как новых, так и подержанных авто. При этом некоторые регионы стали настоящими рекордсменами по количеству проданных автомобилей. Где именно продали больше всего авто за 2023 год, рассказали в Укравтопроме.

По итогу первых трех кварталов 2023 года самыми большими автомобильными рынками в Украине стали рынки в следующих областях:

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  1. Киев - 14 580 новых авто;
  2. Днепропетровская область - 3667 новых авто;
  3. Киевская область - 3537 новых авто;
  4. Одесская область - 2418 новых авто;
  5. Львовская область - 2304 новых авто.

В зависимости от региона определились следующие фавориты:

  1. RENAULT Duster - Киев, Днепропетровская область, Одесская область
  2. VOLKSWAGEN ID.4 - Киевская область;
  3. TOYOTA RAV-4 - Львовская область.

Всего за 9 месяцев 2023 года в Украине купили 43,9 тыс. новых легковушек, что на 58% больше аналогичного периода в прошлом году.

Напомним, что в прошлом месяце гибриды и электрокары составили почти одну треть от общего количества проданных авто в Украине.

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