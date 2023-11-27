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В полиции назвали дороги, по которым нельзя проехать из-за непогоды

Непогода наблюдается практически по всей территории страны.
 |  Автор: Максим Назарук
В полиции назвали дороги, по которым нельзя проехать из-за непогоды
Сотни людей оказались просто в снежном плену / dsns.gov.ua

Колоссальная ночь впереди. Это типичный рабочий режим для полицейских, которые совместно с другими службами стоят на защите и борются с последствиями стихийных бедствий. Огромное количество людей и техники задействованы в этом процессе. Важно соблюдать предупреждения и не направляться по следующим маршрутам:

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  • М05 (Киев – Одесса) в пределах нескольких областей: Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской;
  • М15 (Одесса – Рени) в Одесской области;
  • М16 (Одесса – Кучурган) в пределах Одесской области;
  • М28 (Одесса-Южное/М-14/ Объезд г. Одессы) в Одесской области;
  • М30 (Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино) в Черкасской и Кировоградской областях;
  • Н01 (Киев – Знаменка) в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях;
  • Н24 (Благовещенское – Николаев) в Кировоградской, Николаевской областях;
  • Р75 (КПП Тимково – Балта – Первомайск – Домановка – Александровка) в Одесской, Николаевской областях;
  • Т-15-16 (Николаев – Домановка – Березки) в Николаевской области;
  • Т-15-10 (Н24 – Арбузинка – Еланец – Новая Одесса) в Николаевской области;
  • Т-15-04 (Первомайск – Новоукраинка) в пределах Николаевской области.

Напомним, что недавно мы рассказывали для каких целей нужно включать в машине кондиционер зимой.

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