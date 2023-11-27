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Самые ликвидные авто 2023 в Украине и мире: какие легко перепродать
Согласно исследованию iSeeCars, в среднем легковые автомобили утрачивают примерно 38,8% своей первоначальной цены после первых пяти лет использования. Наилучшую сохранность стоимости за этот период демонстрирует Porsche 911 (купе), потерявший за это время всего 9,3%.
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В свою очередь, наихудшими показателями обладает Maserati Quattroporte, утративший 35,5% своей начальной стоимости через пять лет. Проанализировав данные по десяткам моделей, эксперты составили список из 10 авто, которые быстрее и медленнее всего теряют в цене.
Модели, лучше всего сохраняющие стоимость:
- Porsche 911 (купе) – 9,3% потери начальной цены
- Porsche 718 Cayman - 17,6%
- Toyota Tacoma - 20,4%
- Jeep Wrangler/Unlimited - 20,8%
- Honda Civic (седан/хэтчбек) - 21,5%
- Subaru BRZ - 23,4%
- Chevrolet Camaro - 24,2%
- Toyota C-HR - 24,4%
- Subaru Crosstrek - 24,5%
- Toyota Corolla – 24,5%
Модели с высокой потерей стоимости:
- Maserati Quattroporte – 64,5% потери начальной цены
- BMW 7 Series - 61,8%
- Maserati Ghibli - 61,3%
- BMW 5 Series (гибрид) - 58,8%
- Cadillac Escalade ESV - 58,5%
- BMW X5 - 58,2%
- INFINITI QX80 - 58,1%
- Maserati Levante - 57,8%
- Jaguar XF - 57,6%
- Audi A7 – 57,2%
Напомним, что недавно мы рассказывали о самых популярных автомобилях, которые украинцы пригоняют из США во время войны.