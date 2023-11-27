Самые ликвидные авто 2023 в Украине и мире: какие легко перепродать

Какие автомобили меньше всего теряют в цене и какие из них легче и выгоднее перепродать.

Согласно исследованию iSeeCars, в среднем легковые автомобили утрачивают примерно 38,8% своей первоначальной цены после первых пяти лет использования. Наилучшую сохранность стоимости за этот период демонстрирует Porsche 911 (купе), потерявший за это время всего 9,3%.

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В свою очередь, наихудшими показателями обладает Maserati Quattroporte, утративший 35,5% своей начальной стоимости через пять лет. Проанализировав данные по десяткам моделей, эксперты составили список из 10 авто, которые быстрее и медленнее всего теряют в цене.

Модели, лучше всего сохраняющие стоимость:

Porsche 911 (купе) – 9,3% потери начальной цены Porsche 718 Cayman - 17,6% Toyota Tacoma - 20,4% Jeep Wrangler/Unlimited - 20,8% Honda Civic (седан/хэтчбек) - 21,5% Subaru BRZ - 23,4% Chevrolet Camaro - 24,2% Toyota C-HR - 24,4% Subaru Crosstrek - 24,5% Toyota Corolla – 24,5%

Модели с высокой потерей стоимости:

Maserati Quattroporte – 64,5% потери начальной цены BMW 7 Series - 61,8% Maserati Ghibli - 61,3% BMW 5 Series (гибрид) - 58,8% Cadillac Escalade ESV - 58,5% BMW X5 - 58,2% INFINITI QX80 - 58,1% Maserati Levante - 57,8% Jaguar XF - 57,6% Audi A7 – 57,2%

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