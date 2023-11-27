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Самые ликвидные авто 2023 в Украине и мире: какие легко перепродать

Какие автомобили меньше всего теряют в цене и какие из них легче и выгоднее перепродать.
 |  Автор: Максим Назарук
Самые ликвидные авто 2023 в Украине и мире: какие легко перепродать
Honda Civic меньше всего теряет в цене среди бюджетных автомобилей / Wikipedia

Согласно исследованию iSeeCars, в среднем легковые автомобили утрачивают примерно 38,8% своей первоначальной цены после первых пяти лет использования. Наилучшую сохранность стоимости за этот период демонстрирует Porsche 911 (купе), потерявший за это время всего 9,3%.

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В свою очередь, наихудшими показателями обладает Maserati Quattroporte, утративший 35,5% своей начальной стоимости через пять лет. Проанализировав данные по десяткам моделей, эксперты составили список из 10 авто, которые быстрее и медленнее всего теряют в цене.

Модели, лучше всего сохраняющие стоимость:

  1. Porsche 911 (купе) – 9,3% потери начальной цены
  2. Porsche 718 Cayman - 17,6%
  3. Toyota Tacoma - 20,4%
  4. Jeep Wrangler/Unlimited - 20,8%
  5. Honda Civic (седан/хэтчбек) - 21,5%
  6. Subaru BRZ - 23,4%
  7. Chevrolet Camaro - 24,2%
  8. Toyota C-HR - 24,4%
  9. Subaru Crosstrek - 24,5%
  10. Toyota Corolla – 24,5%

Модели с высокой потерей стоимости:

  1. Maserati Quattroporte – 64,5% потери начальной цены
  2. BMW 7 Series - 61,8%
  3. Maserati Ghibli - 61,3%
  4. BMW 5 Series (гибрид) - 58,8%
  5. Cadillac Escalade ESV - 58,5%
  6. BMW X5 - 58,2%
  7. INFINITI QX80 - 58,1%
  8. Maserati Levante - 57,8%
  9. Jaguar XF - 57,6%
  10. Audi A7 – 57,2%

Напомним, что недавно мы рассказывали о самых популярных автомобилях, которые украинцы пригоняют из США во время войны.

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