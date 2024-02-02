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В Украине несмотря на войну продолжает расти рынок новых авто

Так, за январь 2024 года украинцы купили почти в 1,5 раза больше автомобилей, чем годом ранее.
 |  Автор: Максим Назарук
В Украине несмотря на войну продолжает расти рынок новых авто
За первый месяц 2024 года в Украине купили больше 4 тысяч новых легковых авто / Getty Images

В январе текущего года в Украине было продано около 4,4 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Это оказалось на 47% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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По сравнению с аналогичным показателем января 2021 года платежеспособный спрос на новые автомобили отстает на 24%. При этом январский рынок показал практически такой же объем продаж, как в 2017 году.

  1. Наиболее успешной маркой стала японская Toyota, реализовавшая 764 авто. По сравнению с январем 2023 продажи новых Toyota в Украине выросли на 31%.
  2. Renault заняла второе место по популярности, реализовав 504 единицы. Таким образом, французская марка улучшила свой прошлогодний результат в 2,6 раза.
  3. Volkswagen заняла третье место в рейтинге с результатом 476 единиц (+133%).
  4. Skoda поднялась на четвертую позицию, реализовав 312 авто (+33%).
  5. Пятерку лидеров завершила Nissan со 188 проданными автомобилями, что составляет 4,6 раза больше, чем в прошлом году.

Также в ТОП-10 вошли: Hyundai – 177 ед. (+11%); Suzuki – 160 ед. (-13%); Peugeot – 159 ед. (+657%); Lexus – 151 ед. (+66%); Mazda – 149 ед. (+54%). Лидером продаж в январе 2024 года стал кроссовер Renault Duster, нашедший 479 покупателей.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, какие кроссоверы стали самыми популярными в Украине в 2024 году.

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