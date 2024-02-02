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Самые популярные кроссоверы в Украине за 2024 год - рейтинг
Согласно рейтингу самых популярных авто в Украине за январь 2024 года, украинцы остаются приверженцами кроссоверов.
Согласно информации от Укравтопрома, в январе 2024 компактный кроссовер RENAULT Duster вновь стал лидером среди новых легковых автомобилей на украинском рынке, как это было и в прошлом году. За прошлый месяц было реализовано 479 автомобилей данной модели.
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За счет десяти самых популярных моделей было сформировано практически 39% январского рынка новых автомобилей. При этом в 2024 году в рейтинг самых популярных новых авто попало еще несколько китайских электрокаров.
Топ-10 бестселлеров января 2024 года, согласно Укравтопрому:
- RENAULT Duster – 479 единиц;
- VOLKSWAGEN ID.4 – 286 единиц;
- TOYOTA RAV-4 – 271 единица;
- SKODA Scala – 126 единиц;
- MAZDA CX5 – 103 единицы;
- HYUNDAI Tucson – 100 единиц;
- BYD Song – 86 единиц;
- HONDA eNS1 – 80 единиц;
- VOLKSWAGEN Touareg – 79 единиц;
- TOYOTA Land Cruiser Prado – 78 единиц.
Напомним, что недавно мы рассказывали о надежных и недорогих семейных кроссоверах в возрасте до 12 лет.
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