Эти аксессуары в автомобиле раздражают полицию: за них могут оштрафовать

Опытный полицейский поделился своим мнением о тех элементах, которые чаще всего вызывают раздражение у коллег по службе.

Многие автолюбители убеждены, что раз машина принадлежит им лично, значит, управлять и оборудовать её можно без ограничений. Однако не всё, что находится в салоне или на кузове авто, одинаково приветствуется правоохранителями. Опытный полицейский поделился своим мнением о тех элементах, которые чаще всего вызывают раздражение у коллег по службе.

Об этом сообщает bigmir.net.

Глушители нестандартного типа — повод для повышенного внимания

Автомобили с переделанной выхлопной системой всегда привлекают взгляд сотрудников полиции. Такие машины ассоциируются с уличными гонками и рискованным стилем вождения, поэтому водители подобных авто попадают под пристальное наблюдение правоохранителей.

Тонировка стекол — источник проблем с законом

Полиция негативно относится к сильной тонировке по двум причинам: ухудшается обзор салона для инспекторов, а водитель при этом хуже видит происходящее вокруг. Это создаёт дополнительные риски как для полицейских, так и для самого автомобилиста.

Множество гаджетов и украшений — отвлечение от дороги

Изобилие всевозможных игрушек, аксессуаров и электронных устройств на передней панели и лобовом стекле отвлекает водителя и мешает ему сосредоточиться. Полицейские считают, что такая «загруженность» салона отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения.

Поведение — ключевой фактор взаимодействия с полицией

Особое внимание стражей порядка привлекает манера общения водителей. Неприязнь вызывают грубость, высокомерие и агрессивное поведение. Кроме того, полицейские негативно воспринимают съёмку на видео и провокационные вопросы. Хотя такие действия не запрещены законом, лучше проявлять уважение и соблюдать рамки приличия для избегания конфликтов.

Ранее мы сообщали, что водителей штрафуют на 500 грн и лишают прав на год за незначительное нарушение.