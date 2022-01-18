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Самые злостные нарушители ПДД живут в Киеве и Харькове: исследование

При этом в некоторых городах камеры появились относительно недавнл.
 |  Автор: Максим Назарук
Самые злостные нарушители ПДД живут в Киеве и Харькове: исследование
Камеры являются наиболее эффективным средством контроля скоростного режима / anton.gerashchenko.7

Как известно, в Украине уже почти 2 года работает система камер автоматической фиксации нарушений ПДД. За это время регионы Украины разделились на те, в которых водители нарушают чаще и те, где нарушений намного меньше.

Согласно данным от сервиса ШтрафыUA, водители чаще всего нарушают ПДД в крупных городах в центральной и восточной части Украины:

  1. Киев - 526 455 нарушений
  2. Харьков - 130 335 нарушений
  3. Житомир - 35 510 нарушений

Штрафы UA
Штрафы UA

Безоговорочным лидером по количеству постановлений выписанных в автоматическом режиме стал Киев. В то же время, стоит отметить, что Киев был единственным городом, в котором камеры работали весь 2021 год. В остальных же населенных пунктах камеры появились в средине, а то и в конце 2021 года.

Городами с наименьшим количеством штрафов стали:

  1. Луцк - 4298 нарушений
  2. Сумы - 7605 нарушений
  3. Винница - 6600 нарушений

Штрафы UA
Штрафы UA

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