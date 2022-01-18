Самые злостные нарушители ПДД живут в Киеве и Харькове: исследование

При этом в некоторых городах камеры появились относительно недавнл.

Как известно, в Украине уже почти 2 года работает система камер автоматической фиксации нарушений ПДД. За это время регионы Украины разделились на те, в которых водители нарушают чаще и те, где нарушений намного меньше.

Согласно данным от сервиса ШтрафыUA, водители чаще всего нарушают ПДД в крупных городах в центральной и восточной части Украины:

Киев - 526 455 нарушений Харьков - 130 335 нарушений Житомир - 35 510 нарушений

Штрафы UA

Безоговорочным лидером по количеству постановлений выписанных в автоматическом режиме стал Киев. В то же время, стоит отметить, что Киев был единственным городом, в котором камеры работали весь 2021 год. В остальных же населенных пунктах камеры появились в средине, а то и в конце 2021 года.

Городами с наименьшим количеством штрафов стали:

Луцк - 4298 нарушений Сумы - 7605 нарушений Винница - 6600 нарушений

Штрафы UA

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: