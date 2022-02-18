В Киеве полиция оштрафовала водителя по записи с видеорегистратора

Штраф выписали водителю новенького кроссовера BMW X5

Ежедневно в Украине фиксируют десятки нарушений ПДД на видео. В то же время, привлечь таких водителей к ответственности не представляется возможным, так как соответствующую процедуру пока не разработали.

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В отдельных случаях полиция все же может выписать штраф найдя автомобиль по видео, но для этого вокруг нарушителя должен быть неплохой общественный резонанс. Так, на видео, которое появилось ранее в социальных сетях, видно как водитель автомобиля BMW ехал по газону на разделительной полосе пытаясь объехать пробку.

Через несколько дней после нарушения, водитель получил свой штраф по статье 122 части 2 КУоАП. За нарушение водителя оштрафовали на 510 грн.

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