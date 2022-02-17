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В Украине за сутки не произошло ни одного ДТП с погибшим: что известно
Такое случилось впервые за последние несколько лет.
Как известно, 16 февраля было объявлено Днем Единения в Украине. В связи с чем, проводился масштабный спецмарафон, на котором слово взял глава Национальной полиции Игорь Клименко.
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Чиновник рассказал, что за последние два дня, понедельник и вторник 15 и 16 февраля, в Украине количество аварий упало на 46%. Помимо этого, за вчерашний день в Украине не было ни одного погибшего в ДТП за последние несколько лет.
Позавчера на дорогах погиб только один человек. В то же время, за последнюю неделю были случаи, когда за два дня погибло 13 человек в ДТП.
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