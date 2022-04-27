В Украине отменяют "нулевую растаможку" для авто - законопроект

Украинцы слишком активно ринулись пригонять авто из Европы в Украину.

Закон, который позволяет ввозить в Украину автомобили без уплаты налогов был принят меньше месяца назад, но уже сейчас депутаты заговорили о том, чтобы его отменить. Главной причиной такого решения стали огромные очереди на границах с Украиной, в том числе и из роскошных автомобилей, которые наши граждане завозят в страну в военное время.

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Так, Данил Гетманцев на днях зарегистрировал в ВР законопроект от 24.04.2022 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения". Среди прочего, в законе содержаться нормы, которые полностью отменяют льготную растаможку автомобилей.

Таким образом, сразу после принятия законопроекта в Верховной Раде, подписи президента и публикации документа, нулевая растаможка в Украине будет отменена. Отметим, что для подержанных авто стоимость растаможки в Украине колеблется от 40 до 100% их стоимости.

Среди проблем депутаты также отмечают очереди на границе, из-за которых в Украину не могли доставить гуманитарку, а также ввоз слишком дорогих авто, что не оправдано в условиях войны.

Сейчас законопроект только представлен в украинский парламент и пока неизвестно примут ли его в принципе. В то же время, даже в случае принятия данного законопроекта за основу и в целом, на это может уйти от нескольких дней до пары месяцев. Таким образом, невозможно точно сказать, когда в Украине перестанет действовать нулевая растаможка.

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