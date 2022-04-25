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Украина получит испанские броневики VAMTAC: что известно о технике
На днях премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна предоставит новый пакет помощи Украине, который включает в себя 200 тонн боеприпасов и амуниции, 30 грузовиков и 20 бронемашин неназванного типа.
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Несмотря на то, что тип бронемашин глава испанского правительства не уточнил, с высокой долей вероятности можно заявить, что это будут URO VAMTAC, ведь испанские вооруженные силы имеют более 1200 машин именно этого типа.
Как внешне, так и конструктивно автомобиль имеет много схожего с американским Humvee и очень хорошо подходит для перевозок в период военного времени. В Украину бронемашины будет доставлять корабль испанских ВМС Ysabel.
В период с 1998 по 2003 годы испанцы выпускали две модели данного авто – I3 и S3. Основное различие между этими двумя моделями автомобилей было в мощности двигателей, которая составляла 166 и 188 л.с. При этом обе версии имели автоматическую коробку передач.
В разное время авто имело самые различные модификации: бронемашина, санитарная машина, противотанковый автомобиль, ПВО и штабной автомобиль. Авто использовали представители испанского миротворческого контингента в Афганистане, Конго и Ливане. Всего произведено около 4500 единиц, разошедшихся по всему миру.
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