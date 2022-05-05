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В Польше вводят "зоны чистого транспорта" - что нужно знать водителям
Со вчерашнего дня, 4 мая 2022 года, в Польше ввели специальные зеленые наклейки для автомобилей. В случае отсутствия таковой на лобовом стекле, водителю может грозить штраф в 500 злотых.
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Данные наклейки на авто будут позволять автовладельцам въезжать в так называемую “зону чистого транспорта”. Так, все обладатели данной "зеленой" наклейки смогут въезжать в "чистые" транспортные зоны.
В то же время, пока таких зон в Польше нет, но отдельные муниципалитеты могут определить зоны, в которые разрешат въезжать только автомобилям, отвечающим определенным требованиям.
В случае, если на ваш автомобиль выдали такую наклейку, то нужно ее прикрепить в нижнем левом углу лобового стекла автомобиля. На самой наклейке содержится следующая информация:
- год выпуска транспортного средства;
- тип топлива;
- регистрационный номер;
- название муниципалитета, который устанавливает зону “чистого” транспорта.
Так как никаких четких стандартов касательно экологичности нет, то уже сейчас можно сказать, что требования к выбросам будут отличаться в зависимости от муниципалитета.
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