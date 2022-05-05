В Польше вводят "зоны чистого транспорта" - что нужно знать водителям

Теперь для проезда на некоторые территории, водителям понадобится специальная наклейка.

За въезд в особую зону без наклейки, водителя ждет штраф в 500 злотых / Безпечні дороги України

Со вчерашнего дня, 4 мая 2022 года, в Польше ввели специальные зеленые наклейки для автомобилей. В случае отсутствия таковой на лобовом стекле, водителю может грозить штраф в 500 злотых.

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Данные наклейки на авто будут позволять автовладельцам въезжать в так называемую “зону чистого транспорта”. Так, все обладатели данной "зеленой" наклейки смогут въезжать в "чистые" транспортные зоны.

В то же время, пока таких зон в Польше нет, но отдельные муниципалитеты могут определить зоны, в которые разрешат въезжать только автомобилям, отвечающим определенным требованиям.

В случае, если на ваш автомобиль выдали такую наклейку, то нужно ее прикрепить в нижнем левом углу лобового стекла автомобиля. На самой наклейке содержится следующая информация:

год выпуска транспортного средства;

тип топлива;

регистрационный номер;

название муниципалитета, который устанавливает зону “чистого” транспорта.

Так как никаких четких стандартов касательно экологичности нет, то уже сейчас можно сказать, что требования к выбросам будут отличаться в зависимости от муниципалитета.

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