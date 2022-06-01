Тесты как в Европе - получить права в Украине станет сложнее

В сервисных центрах МВД заявили об очередном изменении в процедуре получения прав в Украине.

В СЦ МВД добавили более 250 новых вопросов в тесты по теории / ГСЦ МВД

Уже в ближайшем будущем в Украине планируют изменить тестовые вопросы в теоретической частим экзамена на получение прав. На официальной страничке Главного Сервисного Центра в Facebook сообщается, что новые вопросы были сделаны наподобие европейских.

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В целом, к экзамену добавят более 250 новых тестовых вопросов. Помимо всего прочего в теоретический экзамен также добавят новый раздел под названием "Панель приборов".

При разработке вопросов в Сервисных центрах ориентировались на существующие сейчас французские вопросы. В новых вопросах на экзамене большое внимание будет уделено повышению культуры вождения в целом и соединению теоретических и практических навыков управления автомобилем.

Также в ГСЦ МВД отметили, что согласно статистике за 2021 год количество ДТП во Франции в два раза меньше, чем в Украине.

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