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Тесты как в Европе - получить права в Украине станет сложнее
Уже в ближайшем будущем в Украине планируют изменить тестовые вопросы в теоретической частим экзамена на получение прав. На официальной страничке Главного Сервисного Центра в Facebook сообщается, что новые вопросы были сделаны наподобие европейских.
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В целом, к экзамену добавят более 250 новых тестовых вопросов. Помимо всего прочего в теоретический экзамен также добавят новый раздел под названием "Панель приборов".
При разработке вопросов в Сервисных центрах ориентировались на существующие сейчас французские вопросы. В новых вопросах на экзамене большое внимание будет уделено повышению культуры вождения в целом и соединению теоретических и практических навыков управления автомобилем.
Также в ГСЦ МВД отметили, что согласно статистике за 2021 год количество ДТП во Франции в два раза меньше, чем в Украине.
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