Как выглядит и что дает "белый билет" в Украине во время войны

Белый билет может помочь с выездом за границу, но в то же время данный документ имеет определенные нюансы.

Парни достаточно часто могли слышать от своих друзей и знакомых о "белом билете". Многие знают, что этот документ связан с армией, при этом, мало кто разбирается во всех тонкостях и нюансах этого документа.

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Сегодня Bigmir)Авто расскажет о том, зачем нужен белый билет в Украине, какие у него есть плюсы и минусы, а также мы поговорим, какие преимущества дает белый билет в условиях военного времени и как его получить.

Что такое белый билет в Украине

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Официального документа, который имеет название "белый билет", не существует. На сегодняшний день в Украине есть несколько типов негодности человека к полноценной службе в армии:

ограничено годен/на к военной службе;

непригоден/на к военной службе в мирное время, ограниченно годен/на в военное время;

непригоден к военной службе со снятием с военного учета.

Как можно догадаться, "белым билетом" считается третий тип негодности человека к службе в армии.

Можно ли выезжать с белым билетом за границу в военное время

Госпогранслужба

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Как известно, из Украины на период действия военного положения запрещено выезжать мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет, при этом есть ряд исключений. Так, согласно украинскому законодательству за границу могут выезжать те украинцы, которые получили от ВВК (военно-врачебной комиссии) заключение о негодности. Таким образом, всем мужчинам, которые имеют статус "негоден" к службе в ВСУ и сняты с военного учета разрешен выезд за границу.

Как выглядит белый билет в Украине

Армия inform

Так как мы уже узнали, что белый билет не является отдельным документом, то и какого-то особого внешнего вида он не имеет. Так, сначала военно-врачебная комиссия ставит отметку о том, что человек не годен, после чего его снимают с военного учета и делают соответствующую запись.

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