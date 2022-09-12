За какие нарушения в Украине предусмотрены самые большие штрафы

Размер штрафа за некоторые ошибки на дороге может превышать стоимость автомобиля.

Сегодня мы поговорим о ТОП-5 самых высоких штрафах за нарушение правил дорожного движения в Украине. Как правило, высокие штрафы на несколько десятков тысяч гривен водитель может получить только за повторные нарушения, но бывают и исключения.

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Сразу оговорим нюанс, что в статье Bigmir)Авто пойдет речь только о самых высоких штрафах согласно административному кодексу. Все дело в том, что в Украине также есть штрафы за езду на машинах с еврономерами, которые прописаны уже в таможенном кодексе и они могут достигать нескольких тысяч долларов.

Рейтинг самых высоких штрафов за нарушение ПДД согласно КУоАП выглядит так:

17 000 гривен — за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (+лишение прав на 1 год); 20 400 гривен — за управление автомобилем, после того, как суд лишил водителя прав; 34 000 гривен — если водитель в течение года во второй раз сел за руль в состоянии алкогольного опьянения (+ лишение прав на 3 года + возможное лишение ТС); 40 800 гривен — за повторное в течение года управление автомобилем без водительского удостоверения (+ лишение прав); 51 000 гривен — если водитель в течение года в третий раз сел за руль в состоянии алкогольного опьянения (+ лишение прав на 10 лет + возможное лишение ТС).

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, когда полиция может оштрафовать за трещину на лобовом стекле.