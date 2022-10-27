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В Украине может появиться новый штраф для пешеходов - что известно

В связи с ситуацией в стране, на многих улицах в больших и маленьких населенных пунктах стало значительно темнее.
 |  Автор: Максим Назарук
В Украине может появиться новый штраф для пешеходов - что известно
Соответствующие законопроекты уже внесли в ВР / скриншот

На днях депутат от партии "Слуга народа" предложил обязать пешеходов носить светоотражающие элементы на одежде в темное время суток, чтобы улучшить заметность пешеходов на дороге. Подобную меру предлагают ввести в связи с уменьшением уровня освещения украинских городов из-за российских атак. Соответствующие предложения содержаться в законопроектах №8155 и 8156.

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В документе идет речь о том, чтобы обязать пешеходов использовать светоотражающие элементы на одежде в виде лент, наклеек, жилетов и т.п. Также предполагается, что сама одежда может быть из светоотражающего материала. Помимо новой обязанности для пешеходов, за ее невыполнение также будет предусмотрен штраф в размере 51 гривны или предупреждение.

"По статистике, низкая видимость пешеходов в темное время суток (особенно в осенне-зимний период) является одной из самых распространенных причин ДТП с фатальными последствиями в Украине.", - аргументируется необходимость введения новой нормы ПДД в объяснительной записке.

Напомним, что недавно мы уже рассказывали о новой опасности, которая подстерегает украинских водителей на дорогах.

 

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