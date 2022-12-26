Украинцы теперь могут получить канадские водительские права через Дию

Пока такая возможность есть у украинцев не на всей территории Канады, а только в провинции Манитоба.

Несмотря на войну и не самые простые времена, украинские сервисы, в том числе государственные, продолжают развиваться. Так, недавно стало известно об очередных успехах Минцифры в контексте международных отношений. Благодаря успешным переговорам, украинцы теперь могут без каких-либо экзаменов получить водительское удостоверение в провинции Манитоба в Канаде.

О соответствующем новшестве рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По словам представителя Минцифры, чтобы получить канадское водительское удостоверение, украинцам в Манитобе просто нужно предоставить Дию местному органу по выдаче прав. В то же время, в Министерстве отметили, что они не планируют останавливаться на достигнутом и сейчас ведутся переговоры еще с 14 странами, о возможности получения услуг с цифровыми документами для украинцев.

Напомним, что недавно мы рассказывали о еще одной функции в Дие, которая заработала в Украине. Речь идет о возможности перерегистрации авто онлайн.