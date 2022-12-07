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С 14 декабря в Украине заработает перерегистрация авто онлайн

Несмотря на упрощение процедуры перерегистрации автомобиля, водителям все равно придется проходить экспертный осмотр.
 |  Автор: Максим Назарук
С 14 декабря в Украине заработает перерегистрация авто онлайн
Теперь продавец и покупатель смогут перерегистрировать авто находясь, к примеру, в разных городах / ГСЦ МВД

Украинцам уже не раз обещали внедрить возможность регистрировать и перерегистрировать авто онлайн или через Дию за последние несколько лет. Похоже, что первый значительный шаг к этому обещанию будет сделан уже буквально через неделю 14 декабря. Так, в ГСЦ МВД анонсировали, что со следующей недели регистрация авто в Украине будет проходить по новому алгоритму.

Об особенностях перерегистрации автомобилей в Украине рассказал замначальника ГСЦ МВД Владимир Баранец во время брифинга в Укринформ.

"Изменения касаются экспертного исследования транспортного средства, проводимого Экспертной службой МВД. Оно выделяется из процедуры регистрации в сервисном центре МВД. Выделение не означает отмену. Теперь его нужно проходить до того, как обращаться за услугой регистрации и перерегистрации транспортного средства", - прокомментировал нововведение Баренец.

Согласно новой процедуре регистрации авто, теперь алгоритм оформление нового автомобиля будет выглядеть следующим образом:

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  1. владелец авто обращается в Экспертную службу МВД и получает их отчет о транспортном средстве (действителен 10 дней);
  2. собственник и покупатель (или их представители) обращаются в СЦ МВД и проводят перерегистрацию транспортного средства (также процедуру перерегистрации можно будет провести онлайн.

Нововведение также предусматривает, что владелец сможет отказаться от пластикового бланка техпаспорта и оформить его только в электронном виде. Таким образом эУдостоверение водителя и эСвидетельство о регистрации ТС могут быть единственными документами, которые будут разрешать водителю управлять транспортным средством.

Полный список процедур, при которых необходимо будет оформлять экспертную оценку выглядит так:

  • восстановление техпаспорта, если он был выдан до 1 сентября 2019 года;
  • перерегистрация с одного собственника на другого;
  • регистрация подержанного авто, ввезенного из-за границы;
  • перерегистрация после унаследования транспортного средства, если техпаспорт предыдущему владельцу был выдан до 1 сентября 2019 года.

Напомним, что недавно мы рассказывали, что в Кабмине разрешили украинским автомобилистам перерегистрировать авто онлайн.

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