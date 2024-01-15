Грязные номера автомобиля зимой - законен ли штраф

В условиях плохой погоды, номер может стать грязным и плохо читаемым буквально за одну поездку.

Иногда, водитель даже может не знать, что номер не видно / screenshot

На сегодня, штраф за грязные номерные знаки на автомобиле достигает 1190 грн. При этом в некоторых ситуациях все ограничиться только остановкой полицией, а в некоторых — полноценным штрафом. Знание законов и умение защищать свои права помогут избежать неправомерных взысканий и сохранить средства и нервы, сообщает Дорожный адвокат.

Что подразумевается под "грязными номерами"

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Грязные номера – это те, которые покрыты грязью, снегом или другими веществами настолько, что затрудняется или делается невозможным их чтение. Недостаточная ясность в трактовке этого термина приводит к возможному злоупотреблению полицией, выписывающей штрафы даже за небольшую грязь.

Требования Правил Дорожного Движения (ПДД)

По ПДД Украины (пункт 2.9.в), водители не должны управлять транспортными средствами с загрязненными номерами, если знаки загрязнены так, что символы не различимы на расстоянии 20 метров.

Ответственность и Штрафы

Нарушение этого правила может привести к штрафу в размере 1190 грн, согласно части 1 статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Штраф применяется, если грязь мешает четко распознать символы номера с расстояния в 20 метров.

Условия для наложения штрафа

Штраф применяется только в случае, если номера нечитабельны с расстояния в 20 метров. Оценка читаемости должна проводиться лично инспектором в присутствии водителя.

Доказательства нарушения

Инспектор должен доказать нечитабельность номеров с использованием фото- или видеоматериалов. Он обязан предоставить доказательства, что символы номера нечитабельны на расстоянии 20 метров.

Умысел

Если грязь на номерах появилась во время движения, и водитель не знал об этом, то нет умысла нарушения. В отсутствие умысла инспекторы не имеют права налагать штраф. Водителю следует настаивать на этом, несмотря на то, что на практике инспекторы часто игнорируют данное требование закона.

Рекомендации для водителей

При остановке полицией рекомендуется устранить загрязнение на месте, оперативно очистив номера. После этого стоит запросить у инспектора предоставление фото- или видеодоказательств нарушения. Если такие доказательства отсутствуют, то и оснований для штрафа нет.

Действия при получении штрафа

Если штраф все же выписан, у водителя есть два варианта: оплатить его или обжаловать. Обжалование может быть успешным, если инспектор не смог адекватно доказать наличие нарушения или если он не соблюдал процедуру взыскания.

Выводы

При взаимодействии с полицией важно знать свои права и быть готовым к действиям, чтобы избежать несправедливых обвинений. Знание законов – ваш ключ к безопасности и уверенности на дороге. Осведомленность об этих нюансах позволит вам более эффективно защитить свои права и избежать неправомерных штрафов за грязные номера.

Напомним, что в Украине штраф можно получить не только за грязные номера, но и за отсутствие номеров в принципе.