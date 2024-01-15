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Грязные номера автомобиля зимой - законен ли штраф

В условиях плохой погоды, номер может стать грязным и плохо читаемым буквально за одну поездку.
 |  Автор: Максим Назарук
Грязные номера автомобиля зимой - законен ли штраф
Иногда, водитель даже может не знать, что номер не видно / screenshot

На сегодня, штраф за грязные номерные знаки на автомобиле достигает 1190 грн. При этом в некоторых ситуациях все ограничиться только остановкой полицией, а в некоторых — полноценным штрафом. Знание законов и умение защищать свои права помогут избежать неправомерных взысканий и сохранить средства и нервы, сообщает Дорожный адвокат.

  • Что подразумевается под "грязными номерами"

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Грязные номера – это те, которые покрыты грязью, снегом или другими веществами настолько, что затрудняется или делается невозможным их чтение. Недостаточная ясность в трактовке этого термина приводит к возможному злоупотреблению полицией, выписывающей штрафы даже за небольшую грязь.

  • Требования Правил Дорожного Движения (ПДД)

По ПДД Украины (пункт 2.9.в), водители не должны управлять транспортными средствами с загрязненными номерами, если знаки загрязнены так, что символы не различимы на расстоянии 20 метров.

  • Ответственность и Штрафы

Нарушение этого правила может привести к штрафу в размере 1190 грн, согласно части 1 статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Штраф применяется, если грязь мешает четко распознать символы номера с расстояния в 20 метров.

  • Условия для наложения штрафа

Штраф применяется только в случае, если номера нечитабельны с расстояния в 20 метров. Оценка читаемости должна проводиться лично инспектором в присутствии водителя.

  • Доказательства нарушения

Инспектор должен доказать нечитабельность номеров с использованием фото- или видеоматериалов. Он обязан предоставить доказательства, что символы номера нечитабельны на расстоянии 20 метров.

  • Умысел

Если грязь на номерах появилась во время движения, и водитель не знал об этом, то нет умысла нарушения. В отсутствие умысла инспекторы не имеют права налагать штраф. Водителю следует настаивать на этом, несмотря на то, что на практике инспекторы часто игнорируют данное требование закона.

  • Рекомендации для водителей

При остановке полицией рекомендуется устранить загрязнение на месте, оперативно очистив номера. После этого стоит запросить у инспектора предоставление фото- или видеодоказательств нарушения. Если такие доказательства отсутствуют, то и оснований для штрафа нет.

  • Действия при получении штрафа

Если штраф все же выписан, у водителя есть два варианта: оплатить его или обжаловать. Обжалование может быть успешным, если инспектор не смог адекватно доказать наличие нарушения или если он не соблюдал процедуру взыскания.

  • Выводы

При взаимодействии с полицией важно знать свои права и быть готовым к действиям, чтобы избежать несправедливых обвинений. Знание законов – ваш ключ к безопасности и уверенности на дороге. Осведомленность об этих нюансах позволит вам более эффективно защитить свои права и избежать неправомерных штрафов за грязные номера.

Напомним, что в Украине штраф можно получить не только за грязные номера, но и за отсутствие номеров в принципе.

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