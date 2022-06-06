Штраф за езду без номеров в Украине: Детали

В каких случаях можно ездить без номера, а когда предусмотрен штраф за езду без номеров.

Государственный номерной знак в автомобиле, является открытой книгой, которая может дать очень много информации рядовому водителю. Все, что для этого нужно сделать - уметь правильно считать информацию, которая находится на номере.

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Для начала поговорим о месте крепления номерных знаков. Большинство водителей не задумываясь ответит - спереди и сзади. В то же время, это не совсем правильно, так как номера должны крепиться в местах предусмотренных заводом производителем. Такая особенность объясняется очень просто, номер под лобовым стеклом - фактически находится спереди, но по закону это уже будет нарушение ПДД,

Также стоит отметить, что сегодня первые две буквы номера больше не имеют обязательной привязки к месту регистрации владельца и единственное, о чем они вам могут сказать - место где была куплена машина. Так, вполне вероятной будет ситуация, когда человек с киевской регистрацией купил машину в Полтавской области и получил номера ВІ вместо КА и т.п.

Если говорить о классификации номеров, то они бывают общегосударственными и специальными. К специальным номерным знаками, как правило, относят номера полиции, военных и т.д.

Если же водитель захочет выехать на улицу без номеров, то в законе предусмотренны следующие штрафы: 850 грн при первичном или 1700 грн при вторично зафиксированном нарушении.

В каких случаях можно ездить без номера

Без номерного знака ездить нельзя. Может повезти, если водитель не попадется на глаза полицейским. В противном случае будет выписан штраф.

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Однако, для регистрации только что купленного автомобиля необходимо добраться в СЦ МВД. А чтобы доехать нужно иметь номера. А номера выдают в СЦ. Голова кругом идет. А еще никто не исключает возможную кражу знаков. И что тогда делать?

Как доехать до СЦ МВД без номеров

Ранее существовала довольна длительная процедура получения номерных знаков. Требовалось неоднократное посещение профильных органов для проверки свободного номерного знака, предоставления всех документов и получения готовых номеров.

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Сейчас процедуру упросили и заказать номерной знак можно онлайн зарегистрировавшись в электронном кабинете водителя.

Как восстановить поврежденные, утерянные или украденные номера

Итак, если с вашими номерными знаками произошла неприятность, необходимо обратиться в Сервисный центр МВД с пакетом документов. С собой нужно взять паспорт или ID-карту со справкой о прописке, код ИНН, свидетельство о регистрации ТС.

Важно: В случае кражи возьмите справку от Нацполиции о потере номерных знаков, а в случае потери подготовьте письменное объяснение обстоятельств

Сотрудники Сервисного центра проведут перерегистрацию ТС, а после выдадут новые свидетельства о регистрации и номерные знаки. Автомобиль обязательно должен быть осмотрен экспертом.

Найденные номера после выдачи новых считаются недействительными и сдаются в сервисные центры МВД

Штраф за езду без номеров в Украине 2022: Детали

Согласно статье 121, часть 6 КУоАП размер штрафа впервые будет равен 850 грн и при повторном обнаружении 1700 грн (или общественные работы в размере 30-40 часов с изъятием ТС) в целом ряде случаев.

и при повторном обнаружении 1700 грн (или общественные работы в размере 30-40 часов с изъятием ТС) в целом ряде случаев. Штраф за езду без техпаспорта согласно статье 121, часть 1 КУоАП равен 425 грн.

Также штрафные санкции в Украине можно получить за:

1. Езду на незарегистрированном авто или на авто, которое не прошло перерегистрацию.

2. Езду без номерных знаков.

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3. Грязные номерные знаки.

4. Номера, расположенные в неположенном месте.

5. Номер, на которых отсутствует либо неисправна подсветка.

6. Закрытые другими предметами номера или частичное закрытие (когда не видно несколько букв или цифр).

7. Поддельные номера.

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Номер с самодельной подсветкой - 340 грн. Если повторно в течение года: лишение прав на срок 3-6 месяцев или арест на срок 5-10 суток (согласно ст 121 ч.1 КоАП).

Штраф за езду на незарегистрированном авто в Украине 2022

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Регистрация или перерегистрации транспортного средства может понадобиться в случае:

покупки

получения

временного ввоза на территорию Украины.

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За управление незарегистрированным авто в Украине водителю полагается штраф в размере 850 гривен. За повторное нарушение в течение года сумма штрафа возрастает до 1700 гривен. Помимо этого, во второй раз у владельца могут временно забрать транспортное средство на штрафстоянку.

На регистрацию в сервисном центре МВД у водителя есть 10 дней.

Можно ли ездить на машине с одним номером в Украине 2022?

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Статья 121 часть 6 КУоАП предусматривает наказание в виде 850 гривен за управление ТС без номерного знака. При этом в формулировке идет номер в единственном числе. То есть, водителя оштрафуют если у него не будет висеть хотя бы один номерной знак.

Тут уже следует обратиться к государственным стандартам размещений номерных знаков, а именно к ДСТУ № 4278 от 2006 года, где сказано, что на всех автомобилях должно быть 2 номерных знака, 1 номерной знак допускается вешать только на мотоциклы.

Штраф за езду с поддельными номерами в Украине 2022

gosdublikat.com.ua

Езда с поддельными номерами, квалифицируется, как и езда без номеров или езда на авто у которого отсутствует регистрация. Таким образом, штраф за езду с поддельными номерами составляет от 850 до 1700 грн. При этом у нарушителя могут изъять транспортное средство до выяснения обстоятельств.

Штраф за езду с чужими номерами в Украине

Езда с номерами, которые не принадлежат данному транспортному средству, квалифицируется, как и езда без номеров или езда на авто у которого отсутствует регистрация. Таким образом, штраф за езду с чужими номерами составляет от 850 до 1700 грн. При этом у нарушителя могут изъять транспортное средство до выяснения обстоятельств.

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