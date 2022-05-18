Решение от дефицита топлива - электрокар за 7000 евро уже в Украине

В Украину завезли первый грузовой Citroen Amic, но пока к автомобилю больше вопросов, чем ответов.

Этот автомобиль действительно можно поместить в коробку размером с 4 паллеты / скриншот

Ранее мы уже рассказывали о самом дешевом электрокаре в Европе от компании Citroen. Теперь же новинка доехала и до Украины. Глядя на этого малыша, его даже сложно назвать автомобилем (даже по документам он является квадроциклом), а узнав его поближе вопрос "почему так дешево?" может перерасти в вопрос "а за что такие деньги?", но обо все по порядку.

Первый самый дешевый электрокар Европы удалось заполучить на обзор блогерам с канала Infocar.

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Данный автомобиль представляет собой скорее квадроцикл, чем полноценный автомобиль. Так, его вес составляет всего 400 килограмм, а дальность хода не превышает 70 километров. Скорость автомобильчика тоже небольшая, она ограничена электронно на отметке в 40 км/ч.

Что касается безопасности, то данный автомобильчик имеет только ремень. В то же время, если его начнут официально поставлять в Украину, то пока неясно как его классифицируют, и если данное транспортное средство признают квадроциклом, то чисто по закону на нем придется ездить в шлеме... Кузов автомобиля при этом полностью пластиковый, но он имеет стальную раму, которая в случае ДТП поможет хотя бы частично поглотить силу удара.

Подвести однозначный итог навряд ли возможно. С одной стороны это самый дешевый новый электрокар в Украине, который может стать идеальным вариантом для поездок на работу. С другой стороны, за те же 7 тысяч евро в Украине можно купить классический полноразмерный седан, правда Б/У и с ДВС. В конечном итоге можно предположить, что данный автомобильчик будет пользоваться популярностью либо у служб доставки (вместо скутеров) либо как экономный вариант второго автомобиля в семье для поездок на работу и за покупками.

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