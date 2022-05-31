DeLorean из "Назад в будущее" возвращается спустя 30 лет - фото

Теперь легендарный киношный автомобиль хотят выпустить в формате электрокара.

Об автомобилях DeLorean хоть раз слышал не только каждый уважающий себя автолюбитель, но и киноман, ведь в свое время DeLorean DMC-12 заслужил статус одного из самых известных киношных автомобилей.

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Теперь же марка получила приемника в виде модели Alpha 5, которую должны выпустить уже к 2024 году. За возрождение легендарного автомобиля взялся бизнесмен из Британии - Стивен Вайн. Раньше мужчина занимался ремонтом и обслуживанием старых DMC-12, но спустя 30 лет решился на действительно грандиозный проект.

Внешне автомобиль сделан в стиле ItalDesign, хотя сходств между "отцом" и "сыном" практически нет. Вместо резких граней, автомобиль имеет плавные линии, а двери теперь и вовсе открываются вверх.

Благодаря длине в 5 м и ширине 2 м, в машине удалось разместить 4 сидения. Внутри водителя ждет виртуальная панель приборов и тачскрин. К этому стоит добавить, что автомобиль хотят сделать электрокаром, который будет разгоняться до 100 км/ч за 3,4 с и иметь запас хода в 480 км.

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