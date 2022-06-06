ВСУ уже опробовали норвежские САУ М109А3 в бою - фото

В руках наших военных, любое оружие становиться смертельно-опасным для российских оккупантов.

На днях Украина получила очередную военную технику в рамках помощи со стороны Норвегии. На этот раз Украине передали партию САУ М109А3. После недолгого процесса освоения данной техники, эти САУ уже работают на передовой поражая цели и уничтожая врагов.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что данная техника в отличие от советских образцов, делалась с расчетом "на людей". Так, вместо рычагов управления тут есть привычный руль, а коробка передач не механическая, а автоматическая. По краям башни имеются корзины для личных вещей экипажа, а также есть специальные прорези на случай обледенения кабины, чтобы экипаж не соскальзывал с брони.

Если говорить о боевых характеристиках данной САУ, то ее дальность стрельбы составляет 22 километра. Артиллеристы ВСУ при этом отмечаю, что оружие имеет высокую точность.

"Искренне благодарен Норвежскому Народу за действенную помощь! Рассчитываю на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, чье преимущество в артиллерии и реактивных системах залпового огня – главная причина наших потерь. Без немедленного снабжения дальнобойной артиллерии и РСЗО нам все сложнее сдерживать агрессора‎", – написал Залужный на своей странице в Facebook.

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