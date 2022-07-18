Украинские военные осваивают СЗУ Gepard из Германии

Самоходные зенитные установки крайне необходимы нашим военным для защиты от воздушных сил врага.

Недавно в Германии стартовали учения представителей ВСУ на немецкой технике “Gepard”. Управлению и обхождению с данными зенитными установками сейчас обучается минимум 100 украинских военнослужащих.

По информации местного издания Lübecker Nachrichten, тренировки стартовали на полигонах в землях Шлезвиг-Гольштейн.

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Данная зенитная установка может как защищать колонны во время маршей, так и стационарные объекты от самолетов, вертолетов и ЗРК. Одна из особенностей данной установки — возможность сбивать летающие объекты на малых и сверхмалых высотах при любых погодных условиях и при интенсивной РЕБ противника.

Сообщается, что первые системы “Gepard” доставят в Украину уже в июле. По предварительным данным, речь идет о партии в 30 штук.

Напомним, что недавно мы рассказывали о канадских броневиках, которые имеют уникальную защиту от химического, биологического и радиационного оружия.