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ВСУ передали уникальные пункты наблюдения на базе фургонов - фото
В Украине существует много талантливых людей, которые способны создавать самые настоящие шедевры. Причем речь идет не только о каких-то шедеврах искусства, но и о действительно гениальных технических изобретениях, которые в последнее время помогают украинской армии на востоке и юге.
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Недавно группа волонтеров при помощи депутата из Полтавской облрады Юрия Шаповала создала для ВСУ командный пункт "ЩИТ-бус Т5", а также пункт наблюдения "Щит пікап". Среди основных задач данной техники, обнаруживать позиции оккупантов, контролировать границы страны и прифронтовые территории.
По данным издания "Милитарный", основой базирования данных пунктов являются микроавтобус и пикап. Среди дополнительного оборудования этих автомобилей есть башни мобильного наблюдения, широкие антенны и аккумуляторы. Все это позволяет вести круглосуточное наблюдение за территорией в режиме реального времени.
"Пока что техника проекта работает в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Вскоре она появится и в других регионах. Украинское видеонаблюдение предусматривает некоторые неприятные сюрпризы для врага. Но мы не раскрываем их с точки зрения национальной безопасности", - рассказал депутат Шаповалов.
Напомним, что недавно ВСУ получили еще одну интересную самоделку - РСЗО на базе прицепа.