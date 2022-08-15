ВСУ передали уникальные пункты наблюдения на базе фургонов - фото

Подобная техника поможет украинским защитникам в противостоянии с оккупантами.

В сложенном положении данная техника почти не выделяется в потоке / Facebook

В Украине существует много талантливых людей, которые способны создавать самые настоящие шедевры. Причем речь идет не только о каких-то шедеврах искусства, но и о действительно гениальных технических изобретениях, которые в последнее время помогают украинской армии на востоке и юге.

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Недавно группа волонтеров при помощи депутата из Полтавской облрады Юрия Шаповала создала для ВСУ командный пункт "ЩИТ-бус Т5", а также пункт наблюдения "Щит пікап". Среди основных задач данной техники, обнаруживать позиции оккупантов, контролировать границы страны и прифронтовые территории.

По данным издания "Милитарный", основой базирования данных пунктов являются микроавтобус и пикап. Среди дополнительного оборудования этих автомобилей есть башни мобильного наблюдения, широкие антенны и аккумуляторы. Все это позволяет вести круглосуточное наблюдение за территорией в режиме реального времени.

"Пока что техника проекта работает в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Вскоре она появится и в других регионах. Украинское видеонаблюдение предусматривает некоторые неприятные сюрпризы для врага. Но мы не раскрываем их с точки зрения национальной безопасности", - рассказал депутат Шаповалов.

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Напомним, что недавно ВСУ получили еще одну интересную самоделку - РСЗО на базе прицепа.