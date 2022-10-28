Украинские саперы показали уникальную технику - фото

Armtrac 400 является одним из наиболее продвинутых видов техники для очистки территории от мин.

На днях первый комплекс для разминирования из Великобритании прибыл в Украину и уже прошел первые полевые испытания. Armtrac 400 удалось приобрести в Англии еще летом, благодаря пожертвованиям, которые были собраны на платформе United 24. Чтобы эффективно использовать технику в Украинских условиях, украинские саперы учились у своих британских коллег.

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После обучения Armtrac 400 перевезли через всю Украину в освобожденную Харьковскую область. В ходе презентации украинские саперы показали мастер-класс по поиску и уничтожению мин. Помимо той взрывчатки, которую Armtrac перемалывает ротором. На презентации также были снаряды и мины, которые саперы достают из земли вручную.

Ежедневно по всей Украине взрывотехники уничтожают от 1000 до 1500 боеприпасов, но благодаря новой машине разминирования, процесс станет быстрее и безопаснее. В то же время, одного такого автомобиля для очищения всей территории Украины - недостаточно, поэтому сейчас идет сбор на второй Armtrac.

Напомним, что недавно ВСУ удалось целым и невредимым захватить иранский дрон и теперь удастся узнать, из каких комплектующих он был собран.